Reasignaciones presupuestarias: $10 millones para el Oncológico y para el Bicentenario del Congreso Anfictiónico

En la recta final para definir el Presupuesto General del Estado de 2026, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional hizo recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para asignar $57.5 millones adicionales al Ministerio de Salud (Minsa), incluidos dentro de este monto $10 millones para el Instituto Oncológico Nacional (ION).

Muy cerca del renglón de aumentos recomendados para el Minsa y el ION en la Resolución N°35 de la Comisión de Presupuesto, también se destinan $10 millones adicionales al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) para el 'Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá 2026′.

La Cancillería ya contaba, en el proyecto 293 del presupuesto 2026, con recursos por $70.4 millones. Los $10 millones adicionales, de aprobarse, van destinados al Bicentenario, en cuyo marco ya se han anunciado actividades, celebraciones culturales y sesiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Panamá en junio del próximo año.

Aunque el director médico del ION, Julio Santamaría, había solicitado $13 millones adicionales para el funcionamiento de equipamientos médicos, la compra de un tomógrafo y la instalación de estructuras de radioterapia en el Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud -entre otras peticiones que hizo públicas en una entrevista con TVN- la Comisión de Presupuesto recomendó $10 millones.

En la Resolución N.° 35 consta que el Minsa solicitó $600.1 millones adicionales a los $3,887 millones que había recibido como recomendación del MEF. Sin embargo, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, dijo el pasado 7 de octubre en la Asamblea que, del monto recomendado por el MEF, el ministerio opera realmente con cerca de mil millones. Lo anterior se explica, en parte, ya que de su presupuesto se destina un monto importante en transferencias a otras entidades, incluida la Caja de Seguro Social (CSS).

Particularmente en el sector salud, la CSS pidió reducir su presupuesto recomendado para 2026 en $89.4 millones, pero la Comisión de Presupuesto refutó esta solicitud estableciendo que la reducción fuera de $59.8 millones.

Con las diferentes solicitudes, la Asamblea sugirió el ‘rejuego’ de partidas dentro del presupuesto, y así, para el Minsa se recomendaron los $57.5 millones adicionales destinados a productos medicinales y farmacéuticos, instrumental médico-quirúrgico y un programa de trazabilidad sanguínea.

A pesar de que Boyd Galindo dijo el pasado 7 de octubre que con los mil millones que utilizan en funcionamiento “solo habría dinero para seis meses en algunos hospitales [públicos]”, la recomendación de $57.5 millones fue una fracción de los $600.1 millones solicitados por la entidad.

Mientras tanto, aunque las peticiones de reconsideración presupuestaria de las entidades del Ejecutivo ascendieron a un total de $1,485 millones, desde el gobierno del presidente José Raúl Mulino se ha reiterado que existe una política de austeridad y control del déficit. Particularmente, el mandatario había señalado que no existían recursos adicionales para el Hospital Oncológico.

El pasado 2 de octubre, Mulino afirmó que trasladar $7.1 millones de la remodelación de la villa diplomática al ION sería “demagogia”, y advirtió que el presupuesto “no es una Teletón”. En ese momento, el mandatario obvió una de sus promesas de campaña al llegar al poder en julio de 2024: la construcción de un nuevo hospital oncológico. “No tengo 450 millones para un nuevo hospital oncológico, no lo hay”, dijo ese día que le comunicó a Santamaría.

La decisión sobre el presupuesto la tiene en sus manos, ahora, el Ejecutivo. Habría un Consejo de Gabinete extraordinario, anunciado por el presidente Mulino para el próximo lunes 13 de octubre.

Allí se analizarán las recomendaciones de la Asamblea para definir finalmente el proyecto 293 de presupuesto, que luego deberá regresar al Órgano Legislativo para su primer debate. La fecha límite para que esto ocurra dentro de las sesiones ordinarias es el 31 de octubre; después de esa fecha, se requeriría un llamado a sesiones extraordinarias.