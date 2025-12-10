Reclamos y acusaciones sacuden la mesa de salario mínimo: solo una propuesta sigue en negociación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Marcada desde su inicio por diferencias entre gremios de trabajadores, la Comisión Nacional de Salario Mínimo tuvo una de sus jornadas más álgidas este martes 9 de diciembre, cuando la búsqueda de consenso en las cifras del salario mínimo terminó empañada por altercados, gritos y reclamos de supuestas conspiraciones.

Era la penúltima sesión para lograr un acuerdo entre el sector de trabajadores y el sector empleador, puesto que este miércoles 10 de diciembre está pactado el cierre de la Comisión.

Pero a este último día los trabajadores llegan con diferencias que estallaron el martes, particularmente entre los dos gremios en la mesa: el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

Imágenes del altercado entre miembros de la Comisión Nacional de Salario Mínimo en la sede del Mitradel este martes 9 de diciembre.

A mediodía del martes se tenía prevista una reunión de la Comisión —a la que los periodistas no tenían acceso— en el auditorio del quinto piso del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

Sin embargo, a media tarde, hubo un cambio de salón. No se dieron detalles ni explicaciones al momento.

Miembros de Conusi fueron los primeros en ofrecer su versión. Narraron que habían sido excluidos de la mesa y por eso irrumpieron en la reunión, que se desarrollaba en un salón donde estaban representantes de Conato, del sector empleador, la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

La versión del Mitradel llegó a través de un comunicado pasadas las 11 p.m. del martes: “tanto el sector trabajador como el sector empleador se reunieron por separado para estudiar y analizar lo expuesto en las reuniones de la comisión; no obstante, los representantes de Conusi decidieron no participar”.

Miembros de Conusi afuera del salón de reuniones donde se mantenían miembros de Conato, Mitradel y el Mici. El hecho confuso fue registrado por testigos. Los periodistas no tuvieron acceso directo a esta área del Mitradel.

No quedaron claras las razones del encuentro en un salón diferente, allí donde las tensiones escalaron. “Veo que están en componendas aquí; sin embargo, a nosotros nos han obviado”, se le escuchó decir a Ariel Muñoz, de Conusi, en un video grabado por sus propios agremiados tras irrumpir en la reunión.

Juan Samaniego, de Conato, respondió: “tienes que respetar, no seas irrespetuoso (...) ustedes no han querido venir aquí”.

Entre peyorativos de un lado y otro, la situación escaló y unidades de la Policía Nacional y la seguridad del Mitradel intervinieron para contener los ánimos.

Al salón del altercado los medios no tenían acceso, y los videos fueron difundidos por los propios miembros de Conusi.

A la distancia, agentes de la Policía Nacional en los pasillos del Mitradel minutos después del altercado en un salón al que los periodistas no tenían acceso. LP/Mario De Gracia.

La última propuesta en pie

Los altercados provocaron la salida de Conusi de la discusión, que había propuesto un salario mínimo único de $1,956.52.

Por su parte, Conato siguió en la mesa con su propuesta de un incremento del 7% en las grandes empresas y del 6% en las pequeñas (considerando que existen más de 50 actividades económicas), junto con la unificación de dos regiones del país que hoy tienen rangos salariales mínimos distintos.

Hasta este miércoles, la propuesta que está sobre la mesa es la presentada por Conato, la cual se discute con el sector empleador y continúa en negociación.

Para la tarde de este miércoles debería haber un panorama claro de lo que procede. De no existir consenso, el Mitradel decidirá los porcentajes de incremento antes del 31 de diciembre de 2025.

En 2021 y 2023, las últimas revisiones del salario mínimo terminaron sin consenso en la comisión.