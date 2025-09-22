Panamá, 22 de septiembre del 2025

    POLÍTICA

    Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar

    José González Pinilla
    La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, junto a su vicealcalde Oliver Ríos. Tomada de IG

    Un poco más de mil firmas han sido recogidas por activistas que buscan la revocatoria de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, y del vicealcalde, Oliver Ríos.

    Abdiel González Tejeira, quien lidera este proceso, informó que durante el fin de semana se recopilaron más de mil rúbricas.

    “Los residentes han salido por sus propios medios a dar su firma de respaldo a la revocatoria”, dijo González Tejeira, quien añadió que están haciendo “un gran esfuerzo para llevar a cabo esta acción ciudadana, levantando nuestras voces ante una serie de irregularidades por parte de estas autoridades”.

    El dirigente explicó que esperan que el Tribunal Electoral (TE) les permita utilizar la aplicación móvil y los kioscos de recolección para “tener mayor movilidad”.

    Personas acuden este fin de semana a la sede del TE para firmar el proceso de revocatoria contra la alcaldesa de Arraiján. Cortesía

    El TE estableció que los ciudadanos que deseen apoyar la iniciativa deben estar inscritos en el padrón electoral y acudir personalmente a las oficinas del TE en Arraiján, ubicadas en Plaza Paseo Arraiján, local N.° 1-A, corregimiento de Cerro Silvestre, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

    Mediante un anuncio, la Dirección de Organización Electoral oficializó el proceso de recolección de firmas desde el jueves 18 de septiembre hasta el jueves 15 de enero de 2026.

    De acuerdo con el TE, para revocar el mandato de Peñalba se necesitan 57,465 firmas, equivalentes al 30 % del padrón electoral del distrito de Arraiján vigente en las elecciones de 2024.

    José González Pinilla

    Editor

