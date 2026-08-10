Reconfiguración de circuitos vuelve a la Asamblea: San Miguelito perdería una curul y Panamá Oeste ganaría dos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La propuesta de reconfiguración de los circuitos electorales llegará al Palacio Justo Arosemena en las próximas semanas.

El mapa electoral del país volverá a estar sobre la mesa de la Asamblea Nacional. El Tribunal Electoral (TE) desempolvó el proyecto de ley que reconfigura los circuitos electorales y tiene previsto presentarlo en la segunda mitad de agosto, de cara a las elecciones generales de 2029.

La iniciativa ya conoce el rechazo del Legislativo. Fue desestimada dos veces: primero en 2018 y luego en 2022, después de que los diputados no dieran paso a la propuesta del TE.

“Estamos morosos con la sociedad”, reconoció el magistrado Luis Guerra.

La Constitución, en su artículo 147, obliga al TE a realizar un reordenamiento de los circuitos electorales, tomando en cuenta los cambios en la población. El objetivo es ajustar la representación electoral a la realidad demográfica del país. Los magistrados han dicho que eso debe ocurrir cada 10 años.

En 2018, los magistrados presentaron el proyecto, pero la propuesta encontró resistencia en la Asamblea y terminó archivada en la Comisión de Gobierno, entonces presidida por el panameñista Carlos Santana.

Tres años después, en 2021, el TE volvió a intentarlo. El resultado fue el mismo. La iniciativa fue modificada en marzo de 2022, cuando la Comisión de Gobierno estaba presidida por el entonces diputado Víctor Castillo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD). Solo avalaron el cambio a la nomenclatura más no la redistribución de las curules.

Ahora, el proyecto regresará a la Asamblea en un escenario un poco distinto, pero en el que aún siguen presentes diputados que en el pasado mostraron oposición.

San Miguelito pierde uno

Guerra adelantó que la nueva propuesta no contempla crear más circuitos ni aumentar o reducir el número total de diputados.

Los 39 circuitos actuales se mantienen: 26 uninominales y 13 plurinominales.

El cambio estará en la cantidad de curules que corresponden a determinadas circunscripciones, según el comportamiento de la población.

Magistrados Luis Guerra. LP/Gabriel Rodríguez

Uno de los principales movimientos estará en el distrito San Miguelito. El circuito 8-2 pasaría de elegir siete diputados a seis.

En 2014, de acuerdo a datos oficiales, registraba unos 350 mil habitantes, mientras que para 2024 la cifra había bajado a aproximadamente 280 mil.

“Disminuyó tanto que no tiene derecho a un séptimo diputado, tiene derecho a seis diputados”, aseguró el magistrado.

La pérdida de representación también alcanzaría a los circuitos 8-3 y 8-4.

El circuito 8-3, que incluye Ancón, Betania, Bella Vista, Pueblo Nuevo, El Chorrillo, Curundú, Calidonia, Santa Ana y San Felipe, pasaría de cinco a cuatro diputados.

Lo mismo ocurriría en el circuito 8-4, integrado por Río Abajo, San Francisco, Parque Lefevre, Juan Díaz y Don Bosco: de cinco curules bajaría a cuatro.

Panamá Oeste y el este, ganan

Mientras unos circuitos pierden representación, otros la ganan. La provincia de Panamá Oeste y el sector este del distrito de Panamá son los principales beneficiados por la redistribución.

Arraiján, que corresponde al circuito 13-1, ganaría una curul. Pasaría de tres a cuatro diputados.

La Chorrera, circuito 13-4, tendría el mismo incremento: de tres a cuatro diputados.

También aumentaría la representación del circuito 8-6, conformado por 24 de Diciembre, Tocumen, Las Mañanitas, Pedregal, Pacora, San Martín y Las Garzas.

Ese circuito pasaría de cuatro a cinco diputados.

Circuitos electorales.

“Esto es un tema eminentemente legal. No hay ningún capricho de nosotros de decir que, por ejemplo, en San Miguelito se le va a poner uno y que al otro se le sume una curul. No, no, no”, sostuvo.

El artículo 147 de la Constitución, recordó, establece que la asignación de curules debe atender criterios de proporcionalidad.

Primer pulseo: Comisión de Gobierno

El proyecto tendrá que superar nuevamente su primer obstáculo en la Asamblea Nacional: la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. En 2021, cuando los magistrados lo presentaron por segunda vez el proyecto, el que presidía esa instancia era el perredista Crispiano Adames (del circuito 8-3, donde se perdía una curul).

La comisión está presidida actualmente por Benicio Robinson, diputado y presidente del PRD. Será allí donde comenzará el nuevo pulseo político por el mapa electoral.