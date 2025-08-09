Recortes al Mides y cero inversión para el Ministerio de la Mujer en el proyecto de presupuesto 2026

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de la Mujer sufre un recorte en el proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2026. Es la crónica de una muerte anunciada, ya que desde el Ejecutivo se anunció que la cartera de la Mujer pasaría a ser una secretaría dentro del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Sin embargo, este también sufrió recortes.

De contar con un presupuesto de $9.6 millones, contemplado por la Ley 454 de 2024 [sobre el presupuesto de 2025] , el Ministerio de la Mujer pasaría a tener un presupuesto total de $7.3 millones en 2026, lo que representa una reducción del 24.3%.

De esa forma se registra en el proyecto de ley del presupuesto para la vigencia fiscal del 2026, presentado a la Asamblea Nacional hace una semana.

Lo dramático llega en el renglón de inversión de la cartera de la Mujer para el próximo año: $0.00. Ni un solo dólar.

En su mensaje a la nación, tras cumplir un año de gestión en julio de 2025, el presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que “iniciarían de manera urgente un proceso de reforma del Estado para hacerlo más eficiente, desmontando estructuras que se superponen y que fueron pensadas en otra época”. Dicho proceso conllevaría convertir el Ministerio de la Mujer en una secretaría del Mides, según anunció.

Recortes al Mides

Sin embargo, el propio Mides enfrenta recortes en el presupuesto elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de cara a la vigencia fiscal 2026. Son $29.3 millones menos que recibirá dicha cartera en comparación con el año anterior.

El recorte está en la inversión. Mientras en 2025 el Mides tuvo un presupuesto de $220 millones para inversión, en 2026 este número se reduciría a $194 millones. En tanto, el presupuesto de funcionamiento pasaría de $46 a $43 millones.

No obstante, y a pesar de que la ley del presupuesto 2025 señala que al Mides se le asignó un presupuesto total de $266 millones este año, debido a transferencias y subsidios que cubre el ministerio —como es usual—, el presupuesto terminó siendo de $250.3 millones, de acuerdo con el reporte de ejecución presupuestaria del MEF al primer semestre de 2025.

Hasta junio de 2025 la ejecución presupuestaria del Mides fue de 53.9% en la inversión y de 42.3% en funcionamiento.

En este sentido, la cifra que contemple el proyecto de ley de presupuesto podría reducirse.

Son tres grandes secretarías, creadas como entidades autónomas, a las que el Mides hace transferencias de su presupuesto: la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Seniaf) y la Secretaría Nacional de Políticas y Desarrollo para los Afropanameños (Senadap). No obstante, también reciben aportes directos del Gobierno Central.

A pesar de que se anunció que el Ministerio de la Mujer pasaría a ser una secretaría, aún no se ha informado qué figura se utilizaría para que sea contemplada dentro del presupuesto del Mides, que pueda seguir recibiendo la asignación directa del MEF, o ambas.

La decisión ha provocado reacciones a favor y en contra de la medida. Una veintena de organizaciones rechazaron en julio pasado los planes del Ejecutivo de eliminar el Ministerio de la Mujer. Entre ellas se encuentran la Asociación Panameña para la Planificación de la Familia (Aplafa), la Unión Nacional de Mujeres Panameñas (Unamup) y la Alianza de Mujeres de Panamá, entre otras, según un pronunciamiento que hicieron en conferencia de prensa.

En tanto, el Ejecutvio ha buscado el acercamiento a mujeres lideresas para explicar los planes que defiende para hacer “más eficiente el Estado”. Cuando se presentó el proyecto de presupuesto para 2026, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que contempla un nivel de inversión pública “supremamente ambicioso”, al tiempo que lo ponderó como “un instrumento de disciplina fiscal y justicia social”.

El proyecto deberá ser analizado y discutido por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que recientemente fue conformada y cuyos miembros celebrarán su primera sesión, y su instalación, el próximo lunes 11 de agosto.

No obstante, la discusión del presupuesto puede ser extendida, como ocurrió en 2025, cuando se alargó hasta el mes de octubre.