Rector Flores responde a Mulino: ‘La Ciudad Universitaria fue condicionada a ceder terrenos de la UP’

El rector de la Universidad de Panamá (UP), Eduardo Flores Castro, reaccionó a las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien lo señaló por no cooperar en el proyecto-promesa de campaña de la Ciudad Universitaria este jueves 16 de octubre.

“La cooperación ofrecida por el presidente Mulino para avanzar en el proyecto de la Ciudad Universitaria estaba condicionada a que la UP cediera los terrenos actuales de su campus Octavio Méndez Pereira”, apuntó Flores Castro en respuesta.

Mulino había dicho que cambió su promesa de campaña de construir una Ciudad Universitaria porque el rector Flores no quiso cooperar con el proyecto.

En su lugar, el mandatario anunció que cambiará el plan y se construirían unos siete edificios con dormitorio para alojar estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP). Uno sería en el campus central de la Ciudad de Panamá y otros seis en el interior del país.

Al respecto de la promesa de la Ciudad Universitaria, Flores añadió que “el condicionamiento propuesto por el Ejecutivo implicaba la entrega de los terrenos que son propiedad patrimonial inalienable e intransferible de la UP”. No obstante, no se detalló cpara qué se querían los terrenos o qué abarcaría algún acuerdo con el Ejecutivo.

No es el primer choque entre la administración Mulino y la UP, puesto que durante las manifestaciones contra las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), a mediados de este 2025, tanto estudiantes como la propia rectoría rechazaron comentarios del presidente al referirse a la casa de estudios como una ‘guarida de terroristas’.

También hubo cruces con el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, por la represión a manifestaciones sobre la vía Transístmica en la que participaron estudiantes.

Adicionalmente, el rector señaló este jueves que desde la UP se explicó que el Consejo General Universitario aprobó este año una reforma al Estatuto Universitario que refuerza la protección del Campus para “preservar su integridad histórica, cultural, ambiental, y evitar que pueda ser objeto de comercio o traslado”.