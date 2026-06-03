Rectora de la Unachi presenta su renuncia y deja el cargo a partir del 8 de junio de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La rectora de la Unachi abandona el cargo tras semanas de incertidumbre en la comunidad universitaria.

La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, presentó formalmente su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al Consejo General Universitario, en la que anunció que su salida será efectiva a partir del próximo 8 de junio de 2026.

En el documento, la rectora argumenta que los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas dentro de la comunidad universitaria han generado preocupación e incertidumbre, situación que −según señala− la llevó a tomar la determinación de apartarse del cargo.

Medianero de Bonagas manifestó que su decisión busca contribuir al bienestar de los estudiantes, la tranquilidad de la comunidad universitaria y la continuidad de la gestión institucional.

La carta de renuncia

La funcionaria destacó que durante los años en los que estuvo al frente de la universidad procuró “desempeñar sus responsabilidades con dedicación, respeto y un profundo compromiso con la educación superior pública panameña”.

Asimismo, aseguró que su gestión estuvo orientada al cumplimiento de una correcta administración pública dentro de la casa de estudios superiores.

En su carta de renuncia, la rectora también agradeció el respaldo recibido de docentes, estudiantes, administrativos y egresados a lo largo de su administración. Indicó que valora las enseñanzas obtenidas y la oportunidad de haber servido a la Universidad Autónoma de Chiriquí durante su trayectoria al frente de la institución.

La nota concluye con un mensaje dirigido a los órganos de gobierno universitario, a quienes exhorta a conducir la nueva etapa de la universidad con responsabilidad, respeto a la autonomía universitaria y apego a las normas que rigen la institución.

13 años en la rectoría

La llegada de Medianero de Bonagas a la rectoría de la Unachi en 2013 marcó el inicio de una de las administraciones más largas y controvertidas de la educación superior panameña.

La rectora en campaña. Archivo

Cuando asumió el cargo, la universidad manejaba un presupuesto de 36.4 millones de dólares anuales. Trece años después, para 2026, el presupuesto proyectado superaba los 80 millones de dólares. En conjunto, entre funcionamiento e inversión, la administración de la polémica rectora habrá gestionado cerca de 988.2 millones de dólares en recursos públicos, una cifra que refleja la magnitud financiera alcanzada por la institución durante su permanencia en el poder.

Concentración de poder

A lo largo de su gestión, la rectora consolidó una estructura de poder que le permitió mantenerse al frente de la universidad mediante sucesivas reelecciones. Las reformas a la Ley Orgánica de la Unachi, especialmente las aprobadas en 2021, fueron objeto de fuertes cuestionamientos porque facilitaron la continuidad de las autoridades universitarias y provocaron críticas de estudiantes, docentes, organizaciones civiles y actores políticos que denunciaban una concentración de poder sin precedentes dentro de la institución.

Las controversias sobre la gobernanza universitaria acompañaron prácticamente toda la etapa final de su administración.

En paralelo, la universidad experimentó un acelerado crecimiento de su planilla. Para 2026, la Unachi contaba con más de 2,000 funcionarios entre personal docente y administrativo, con un costo salarial cercano a los 5.8 millones de dólares mensuales.

Gráfica

Datos de planilla muestran que al menos 249 funcionarios devengaban salarios superiores a los 7,000 dólares mensuales, mientras varias autoridades universitarias percibían ingresos que superaban los 10,000 dólares entre salario base, sobresueldos y gastos de representación. El crecimiento de la masa salarial y las denuncias sobre beneficios económicos se convirtieron en uno de los principales focos de cuestionamiento contra la administración de Medianero.

El fin de una gestión

Las críticas alcanzaron su punto más alto durante los últimos meses de este año, cuando auditorías, investigaciones y señalamientos sobre la situación financiera de la universidad colocaron a la institución bajo intenso escrutinio público.

El procurador Luis Carlos Gómez Rudy investiga varios casos relacionados con la rectora. Cortesía

En medio de ese escenario, y tras semanas de incertidumbre dentro de la comunidad universitaria, Medianero de Bonagas presentó la noche de este martes 2 de junio su renuncia al cargo de rectora, efectiva a partir del 8 de junio de 2026.

Con su salida concluye una gestión de más de trece años que transformó el tamaño presupuestario y administrativo de la Unachi, pero que también dejó una profunda división sobre el legado de una de las figuras más polémicas de la educación superior panameña.