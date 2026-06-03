Panamá, 03 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    EDUCACIÓN SUPERIOR

    Rectora de la Unachi presenta su renuncia y deja el cargo a partir del 8 de junio de 2026

    La rectora de la Unachi abandona el cargo tras semanas de incertidumbre en la comunidad universitaria.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Rectora de la Unachi presenta su renuncia y deja el cargo a partir del 8 de junio de 2026
    Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la Unachi. Archivo

    La rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), Etelvina Medianero de Bonagas, presentó formalmente su renuncia al cargo mediante una carta dirigida al Consejo General Universitario, en la que anunció que su salida será efectiva a partir del próximo 8 de junio de 2026.

    +info

    Apede se suma a las voces que exigen la salida de la rectora de la UnachiLa Unachi carece de facultad para rechazar la renuncia de Etelvina de Bonagas y debe elegir un nuevo rectorMeduca denuncia a Etelvina Medianero, rectora de la Unachi, por presuntos delitos contra la administración pública

    En el documento, la rectora argumenta que los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas dentro de la comunidad universitaria han generado preocupación e incertidumbre, situación que −según señala− la llevó a tomar la determinación de apartarse del cargo.

    Medianero de Bonagas manifestó que su decisión busca contribuir al bienestar de los estudiantes, la tranquilidad de la comunidad universitaria y la continuidad de la gestión institucional.

    Rectora de la Unachi presenta su renuncia y deja el cargo a partir del 8 de junio de 2026
    La carta de renuncia

    La funcionaria destacó que durante los años en los que estuvo al frente de la universidad procuró “desempeñar sus responsabilidades con dedicación, respeto y un profundo compromiso con la educación superior pública panameña”.

    Asimismo, aseguró que su gestión estuvo orientada al cumplimiento de una correcta administración pública dentro de la casa de estudios superiores.

    En su carta de renuncia, la rectora también agradeció el respaldo recibido de docentes, estudiantes, administrativos y egresados a lo largo de su administración. Indicó que valora las enseñanzas obtenidas y la oportunidad de haber servido a la Universidad Autónoma de Chiriquí durante su trayectoria al frente de la institución.

    La nota concluye con un mensaje dirigido a los órganos de gobierno universitario, a quienes exhorta a conducir la nueva etapa de la universidad con responsabilidad, respeto a la autonomía universitaria y apego a las normas que rigen la institución.

    13 años en la rectoría

    La llegada de Medianero de Bonagas a la rectoría de la Unachi en 2013 marcó el inicio de una de las administraciones más largas y controvertidas de la educación superior panameña.

    Rectora de la Unachi presenta su renuncia y deja el cargo a partir del 8 de junio de 2026
    La rectora en campaña. Archivo

    Cuando asumió el cargo, la universidad manejaba un presupuesto de 36.4 millones de dólares anuales. Trece años después, para 2026, el presupuesto proyectado superaba los 80 millones de dólares. En conjunto, entre funcionamiento e inversión, la administración de la polémica rectora habrá gestionado cerca de 988.2 millones de dólares en recursos públicos, una cifra que refleja la magnitud financiera alcanzada por la institución durante su permanencia en el poder.

    Concentración de poder

    A lo largo de su gestión, la rectora consolidó una estructura de poder que le permitió mantenerse al frente de la universidad mediante sucesivas reelecciones. Las reformas a la Ley Orgánica de la Unachi, especialmente las aprobadas en 2021, fueron objeto de fuertes cuestionamientos porque facilitaron la continuidad de las autoridades universitarias y provocaron críticas de estudiantes, docentes, organizaciones civiles y actores políticos que denunciaban una concentración de poder sin precedentes dentro de la institución.

    Las controversias sobre la gobernanza universitaria acompañaron prácticamente toda la etapa final de su administración.

    En paralelo, la universidad experimentó un acelerado crecimiento de su planilla. Para 2026, la Unachi contaba con más de 2,000 funcionarios entre personal docente y administrativo, con un costo salarial cercano a los 5.8 millones de dólares mensuales.

    Rectora de la Unachi presenta su renuncia y deja el cargo a partir del 8 de junio de 2026
    Gráfica

    Datos de planilla muestran que al menos 249 funcionarios devengaban salarios superiores a los 7,000 dólares mensuales, mientras varias autoridades universitarias percibían ingresos que superaban los 10,000 dólares entre salario base, sobresueldos y gastos de representación. El crecimiento de la masa salarial y las denuncias sobre beneficios económicos se convirtieron en uno de los principales focos de cuestionamiento contra la administración de Medianero.

    El fin de una gestión

    Las críticas alcanzaron su punto más alto durante los últimos meses de este año, cuando auditorías, investigaciones y señalamientos sobre la situación financiera de la universidad colocaron a la institución bajo intenso escrutinio público.

    Rectora de la Unachi presenta su renuncia y deja el cargo a partir del 8 de junio de 2026
    El procurador Luis Carlos Gómez Rudy investiga varios casos relacionados con la rectora. Cortesía

    En medio de ese escenario, y tras semanas de incertidumbre dentro de la comunidad universitaria, Medianero de Bonagas presentó la noche de este martes 2 de junio su renuncia al cargo de rectora, efectiva a partir del 8 de junio de 2026.

    Con su salida concluye una gestión de más de trece años que transformó el tamaño presupuestario y administrativo de la Unachi, pero que también dejó una profunda división sobre el legado de una de las figuras más polémicas de la educación superior panameña.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Así será el proceso de entrega de los Cepanim a los beneficiarios. Leer más
    • Estos son los ingenieros que asesorarán a la CSS en modernizar su infraestructura. Leer más
    • Agroferias: IMA confirma lugares de venta para el lunes 1 y martes 2 de junio. Leer más
    • Entre autonomía y privilegios: los salarios de la Unachi que desafían las escalas del Estado. Leer más
    • Panamá pierde por goleada en el Maracaná. Leer más
    • Renuncia Víctor Vial, vicepresidente de Finanzas del Canal de Panamá. Leer más
    • Casemiro reconoce ‘algunas dificultades’ ante Panamá en el Maracaná. Leer más