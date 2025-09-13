Red de corrupción de funcionarios en la CSS: investigación por borrar deudas a empleadores deja dos detenidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Dos funcionarios de la Caja de Seguro Social (CSS) fueron detenidos por el Ministerio Público en medio de investigaciones por la alteración de la base de datos informática del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), que tenía como objetivo borrar deudas acumuladas a empleadores.

Así lo dio a conocer la CSS este sábado 13 de septiembre, a través de un comunicado donde detalló que una funcionaria de la Agencia del sector de Los Pueblos fue condenada a 48 meses de prisión y una multa de $11 mil por la comisión del delito contra la fe pública, contra la administración pública en la modalidad de corrupción y por blanqueo de capitales.

La condena de la funcionaria se da tras la alteración de la base de datos del SIPE, según notificó la entidad.

Por otro lado, mientras la investigación continúa para dar con lo que se cree es una “red de corrupción de funcionarios”, a un funcionario de los juzgados ejecutores de la CSS se le dictó detención provisional y la suspensión del ejercicio del cargo público.

Los juzgados ejecutores de la CSS son la rama judicial de la entidad y cuenta con 10 a nivel nacional; tienen entre sus funciones el cobro de cuotas adeudadas, imponer multas, tratar incumplimientos de contrato, entre otros.

Las investigaciones por la red de corrupción de funcionarios continúan y, de acuerdo a fuentes a lo interno de la CSS, se reportan múltiples casos bajo investigación.

Borrando deudas

La alteración del SIPE tenía el objetivo de intervenir cuentas de empleadores y borrar las deudas de miles de dólares que registraban sus planillas, según dijo la CSS. El procedimiento les permitía, además, dejar créditos a favor, pero en el sistema.

Los trabajadores resultaban “gravemente afectados”, puesto que a pesar del procedimiento en favor de los empleadores, a ellos no se les acreditaban las cuotas empleado-empleador.

No obstante, no se han revelado los nombres de los empleadores que habrían sido beneficiados con este tipo de operaciones por parte de funcionarios.

En una entrevista reciente con La Prensa, el director de la CSS, Dino Mon, señaló que hay “mafias internas” operando.

“Sí, hemos descubierto redes que venden citas y atrasan a otros pacientes. Es un cóctel de problemas que multiplica la frustración del asegurado”, apuntó. Hay casos de funcionarios que venden citas por $125.

Asimismo, Mon apuntó a otras irregularidades en el manejo de inventarios, de medicamentos controlados, como el fentanilo, y de malos manejos administrativos.

“La administración de la CSS mantiene un combate férreo contra las mafias arraigadas en la institución”, concluyó el comunicado, mientras las investigaciones a lo interno y por parte del Ministerio Público continúan.