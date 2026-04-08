Red de Derechos Humanos alerta sobre perfiles no idóneos para la Defensoría del Pueblo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Red de Derechos Humanos advirtió que no todos los 34 aspirantes al cargo de defensor o defensora del Pueblo cumplen con el perfil requerido, en el marco del proceso de selección en curso.

El colectivo subraya que la escogencia no debe limitarse a una revisión administrativa de documentos, sino que implica evaluar la legitimidad, independencia y capacidad de contrapeso de los candidatos, conforme a lo establecido en la Ley 504 de 2025.

En el pronunciamiento, la organización identifica al menos cinco perfiles que, a su juicio, no son adecuados para dirigir la institución.

Entre ellos, menciona el perfil “académico-teórico” sin capacidad técnica, al considerar que los títulos no garantizan el conocimiento práctico necesario para la defensa de derechos humanos.

También advierte sobre el perfil “privatista”, señalando que quienes carecen de trayectoria en la defensa de poblaciones vulnerables no cuentan con la legitimidad social para representar a la ciudadanía.

La Red cuestiona, además, a candidatos con lo que denomina “silencio cómplice”, es decir, aquellos que habrían sido testigos de violaciones de derechos sin denunciarlas, lo que, a su juicio, compromete su solvencia moral.

Otro de los perfiles señalados es el de aspirantes con “sombra judicial”, en referencia a antecedentes o fallos cuestionados que podrían afectar la credibilidad de la Defensoría.

Finalmente, advierte sobre la designación de figuras vinculadas a partidos políticos, al considerar que una “cuota partidista” anularía el rol de contrapeso de la institución y profundizaría la crisis de legitimidad.

La organización insiste en que la persona que ocupe el cargo debe garantizar independencia y liderazgo ético.

La elección del nuevo defensor se ha visto empañada por tensiones en la Asamblea Nacional. Recientemente, varios diputados advirtieron que el trámite para la escogencia presenta irregularidades que comprometen su legitimidad.

Esto, luego de que durante la sesión del pleno del martes 7 de abril, el diputado Luis Eduardo Camacho presentara un informe de minoría para que se rechazara la lista de los siete candidatos y en cambio se presentara la de los 33 aspirantes.

La propuesta no prosperó y obligó a suspender la discusión para este miércoles a las 3 p.m.

Previamente cinco diputados de la Comisión de Gobierno, lograron que se aprobara una propuesta para depurar la lista de candidatos al cargo que irá al pleno legislativo.

En dicha lista, se excluyó al actual defensor Eduardo Leblanc, quien busca la reelección y a la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ángela Russo, por quien el partido oficialista Realizando Metas (RM) instruyó a sus diputados a votar por ella.

La exmagistrada de la Corte pasó a la historia política del país por ser ponente del fallo que anuló el proceso que seguía el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la compra de 19 radares a la empresa Selex Sistemi Integrati s.p.A., filial de Finmeccanica, por $125 millones, en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

Según la diputada Janine Prado, llevar todos los nombres al pleno no es equidad, es una “cortina que protege a los que llegan con apellidos y contactos, y entierra a los que solo traen méritos”.

Por el lado contrario, el diputado José Luis Popi Varela, recordó que la Constitución exige seis requisitos para el puesto y que si se insistía en filtrar la lista en la comisión, se estaría agregando un séptimo requisito no contemplado. “Aprobar esto es un peligro para la democracia”, aseguró.

Aunque hasta el momento, al pleno debería llegar la lista filtrada, este escenario podría cambiar en cuestión de horas.