Reforma a la CSS: Aprueban medidas para despedir a funcionarios negligentes y ‘botellas’

Uno de los artículos que se incluyó en el proyecto de Ley 163, que reforma la Ley 51 orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS) y fue aprobado en segundo debate el pasado lunes, abre la puerta para despedir a las personas que cobran y no trabajan, (conocidas coloquialmente como “botellas”), tienen bajo desempeño o características similares.

La norma, impulsada por Graciela Grace Hernández, Ernesto Cedeño y José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino, permite la destitución de servidores públicos administrativos, profesionales y técnicos de la CSS que gocen de estabilidad laboral, bajo ciertas causales específicas.

Entre las causales se encuentran: incurrir en actuación negligente que afecte directamente al asegurado o a la institución, no cumplir con el horario de trabajo, obtener dos evaluaciones de desempeño no satisfactorias continuas y no presentar la constancia de recertificación de la competencia profesional cuando sea aplicable.

La propuesta contó con 46 votos a favor, 21 en contra y dos abstenciones.

Entre los que votaron en contra se encuentran los diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD): Arquesio Arias, Benicio Robinson, Crispiano Adames, Flor Brenes Medina, Jaime Vargas, Jairo Bolota Salazar, Javier Sucre, Joana Cedeño (suplente de Raúl Pineda), Marcos Castillero, Néstor Tin Guardia, Nixon Andrade y Raphael Buchanan.

También votaron en contra Janine Prado y Alexandra Brenes, de Vamos; al igual que Patsy Lee, del Partido Popular; entre otros.

Se acaba de aprobar este artículo propuesto por MOCA, que nos ayudará a comenzar a sacar a las botellas de la Caja de Seguro Social y a hacer el sistema más transparente. Aquí pueden ver quiénes estuvieron en contra.#LasBotellasMatan pic.twitter.com/KOEhyQHGST — Grace Hernández (@gracehndz_2024) March 10, 2025

La abultada planilla

La CSS cuenta con 35,600 funcionarios (65% en el área de salud y 35% en administración), según datos oficiales de la entidad.

Administración tras administración, la entidad ha sido señalada como un “botín político”. El exdirector de la entidad, Enrique Lau Cortés, admitió en su momento que “como 55 de los 71 diputados de la Asamblea Nacional, de todos los partidos, le habían pedido nombrar gente” en la institución. Aunque Cortés justificó estos nombramientos argumentando que “Panamá es chico” y que los necesitaba, la sombra de la politización sobre la planilla de la CSS sigue presente.

Lau Cortés dirigió la entidad entre agosto de 2019 y el 1 de septiembre de 2024.

La influencia de Robinson

El diputado Benicio Robinson, presidente del PRD, tenía influencia en la institución. Su hijo, Benicio Robinson Gutiérrez, ingresó a la entidad en 2014 y llegó a convertirse en el director de Asesoría Legal, uno de los despachos más relevantes de la CSS, ya que gestiona procesos legales como licitaciones, demandas, adendas de proyectos, entre otros.

El último salario que tuvo Robinson en la CSS fue de $3,000 y otros $3,000 en gastos de representación.

La Asamblea Nacional aprobó el pasado lunes 10 de marzo, en segundo debate, las reformas a la CSS tras un proceso de consultas, debates y tensiones políticas. La propuesta, originalmente presentada por el Ejecutivo, sufrió varias modificaciones; sin embargo, en la edad de jubilación no hubo cambios: 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. No obstante, para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema, se realizarán estudios actuariales anuales obligatorios.

