Reforma al reglamento interno de la Asamblea Nacional: sanciones, plazos y nuevo orden de debate

Organizaciones de la sociedad civil han planteado públicamente la necesidad de reformar el reglamento de la Asamblea Nacional como parte de una agenda de transparencia y fortalecimiento institucional.

Con 240 artículos prácticamente revisados y tras semanas de discusión marcadas por desacuerdos y negociaciones, la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional se prepara para cerrar el primer debate de las reformas al reglamento interno.

El diputado de la coalición Vamos, Augusto Palacios, adelantó que esta misma semana podría aprobarse el proyecto, que introduce cambios como descuentos salariales a los diputados por ausencias injustificadas, el debate en orden cronológico de los proyectos que llegan al Legislativo y plazos obligatorios para la instalación de las comisiones.

“Yo calculo que este miércoles deberíamos estar concluyendo, ya que estamos en sesión permanente”, afirmó el diputado por la provincia de Chiriquí.

Augusto Palacios, diputada de Vamos. Foto: Captura de pantalla TVL

Artículos controversiales

Palacios explicó que los artículos más controversiales ya fueron discutidos, lo que abre la puerta a una eventual aprobación en los próximos días. “No dudo que la próxima semana eso pueda estar siendo objeto de debate en el pleno”, añadió.

Entre los puntos que generaron mayor tensión mencionó el artículo sobre descuentos salariales a los diputados que se ausenten sin justificación, así como la discusión sobre mantener las 15 comisiones permanentes.

“Hubo un debate intenso sobre si debíamos reducirlas para agilizar la discusión, pero no se logró consenso”, explicó.

También recordó la propuesta presentada por su colega de Vamos, Alexandra Brenes, para eliminar privilegios, como la exoneración del impuesto de importación vehicular para los diputados. “Ese artículo no prosperó porque fue rechazado rápidamente”, señaló.

Ilustración generada con inteligencia artificial | Visualización basada en datos oficiales sobre la asistencia al pleno legislativo en enero de 2026. Fuente: Unidad de Estadística de la Asamblea Nacional.

Otro de los aspectos que levantó “bastante pasión”, según el diputado, fue la propuesta para que los proyectos de ley sean debatidos en orden cronológico. “Logramos el consenso para que los proyectos se atiendan en el orden en que fueron presentados”, indicó.

A su juicio, este cambio obliga a que, dentro de una legislatura —que comprende dos períodos de sesiones, es decir, un año—, se debatan los proyectos presentados, ya que, si no son prohijados en ese lapso, se archivan automáticamente.

Las comisiones

Palacios destacó, además, un avance relacionado con los plazos para conformar e instalar las comisiones. Explicó que la reforma establece un máximo de 10 días hábiles para conformarlas y cinco días adicionales para su instalación formal.

“Si en 10 días no hay consenso, tiene que llevarse sí o sí a votación”, precisó. Reconoció que inicialmente propuso un plazo menor, de tres días, pero aceptó ampliarlo tras recomendaciones de diputados con más experiencia. “Cinco días es un término razonable para instalar 15 comisiones”, dijo.

Debido a la falta de consenso, las comisiones tomaron el año pasado más de 30 días en conformarse. LP Isaac Ortega

Actualmente, el reglamento no fija plazos específicos, lo que —según recordó— provocó este año un retraso de alrededor de 35 días en la instalación de las comisiones. “Eso ocurrió porque no había consenso en dos de ellas, Credenciales y Gobierno, y el reglamento no decía nada”, apuntó.

Para el diputado, junto con el descuento por ausencias injustificadas y el trámite cronológico de los proyectos, la fijación de plazos constituye uno de los tres avances más importantes del debate. “Si me preguntan por los principales logros, menciono esos tres”, concluyó.

Entre ellas se encuentra la Fundación Espacio Cívico, que ha insistido en la importancia de establecer reglas claras para el trámite de proyectos, limitar privilegios y garantizar una mayor rendición de cuentas legislativa.

También la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, ha señalado que los vacíos en el reglamento facilitan prácticas poco transparentes, como el retraso en la discusión de iniciativas o la falta de sanciones por ausencias injustificadas.