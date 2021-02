Reforma fiscal, plan económico, confinamiento y superpoderes... Así fue la sesión de 12 horas de los ministros en la Asamblea

Una reforma fiscal, no hay fecha para suspender la cuarentena total los fines de semana, poca claridad respecto al plan de reactivación económica, y el Ministerio de Salud (Minsa) no logró sustentar legalmente el decreto que le da “superpoderes” al titular de esa cartera.

Todo esto quedó en evidencia con la intervención de los ministros Luis Francisco Sucre, de Salud; Héctor Alexander, de Economía y Finanzas, y Erika Mouynes, de Relaciones Exteriores, ante el pleno de la Asamblea Nacional, donde respondieron preguntas de los diputados relativas a la crisis sanitaria por la Covid-19. La sesión empezó a las 2:30 p.m. del lunes 8 de febrero, y concluyó a las 2:30 a.m. de este martes 9 de febrero.

VIENE UNA REFORMA FISCAL

Alexander dejó claro que vendrán “cambios estructurales en el sistema impositivo” del país. Todo apunta a que el sector elegido para esa estrategia será el digital.

Cuando la diputada Zulay Rodríguez, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), le preguntó si el MEF tiene un plan para subir los impuestos, “como están aconsejando los analistas”, el ministro respondió: “Es posible que tengamos que hacer temas de ajuste fiscal. Le voy a poner un ejemplo sencillo, porque así va a ser. Estamos ahora mismo marchando en el mundo hacia una economía digital, y dentro de poco, no solo vamos a estar marchando sino que vamos a llegar a esa economía digital, y el solo hecho de que estamos llegando hacia economía digital, implica que tiene que haber cambios estructurales en nuestro sistema impositivo”.

“Lo que sí es cierto es que tenemos que tomar medidas para estar seguro de que nosotros podemos seguir con un plan de ahorro y de inversiones que va a ser importante en el futuro”, agregó Alexander.

‘¿DE DÓNDE SACA ESA CIFRA?’

“¿Por qué el MEF le ha dado $2 mil millones a los bancos?”, fue otra pregunta de la diputada Rodríguez a Alexander.

“Yo no sé esa cifra de dónde usted la sacó, con todo respecto. ¿Nosotros le hemos dado 2 mil millones a los bancos? Usted me podría contestar de dónde sacó esa cifra, para yo contestarle con más precisión”, respondió el ministro.

“Bueno ministro, no nos vamos a poner si es 2 mil o mil (...)”, replicó ella.

Alexander la interrumpió.

“Es importante, porque no le hemos dado ninguno 2 mil millones a los bancos” (sic), remarcó Alexander.

¿REACTIVACIÓN ECONÓMICA?

El jefe de la cartera de economía fue uno de los ministros más consultados de la jornada. Preguntas sobre el plan de reactivación económica se escucharon una y otra vez. Pero, no hubo una respuesta clara y contundente. Mencionó obras que están en la agenda del gobierno de Laurentino Cortizo, como la tercera línea del metro ($2,500 millones), proyecto que −dijo− generará 5 mil empleos directos, y que −añadió− empezará “este año”, sin precisar una fecha.

También habló del túnel del cuarto puente sobre el Canal (una inversión de $300 millones) y aseguró que se busca fortalecer la capacidad de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para que pueda garantizar más préstamos. Mencionó un programa con el Banco Interamericano de Desarrollo para las pequeñas empresas por $300 millones.

📌 Ministro @Alexander_MEF puntualizó que la asignación de un total de B/.1,405.3 para enfrentar el #COVID19 fueron utilizados de la siguiente forma:

✅ B/. 1,068.7 MM plan #PanamáSolidario.

✅ B/. 291.6 MM sistema de salud.

✅ B/. 35.9 MM seguridad.

✅ B/. 9.1 MM otros temas. pic.twitter.com/fjYm1ueXc7 — Asamblea Nacional (@asambleapa) February 8, 2021

Además, mencionó la nueva ley que cambió la “estructura tributaria” de las pequeñas empresas, por lo que ahora están pagando hasta 50% menos de impuestos.

EL ENFRENTAMIENTO CON EL DIPUTADO VÁSQUEZ

Antes de eso, Alexander y el diputado independiente Juan Diego Vásquez habían tenido un enfrentamiento precisamente por este asunto.

“Siempre están hablando de que si... no hay una estrategia económica y eso es falso. Siempre andan con la misma historia, pero entonces lástima que no pude seguir [porque el tiempo de su intervención en el pleno se agotó], porque sí...hay una estrategia desde que esta administración comenzó. Hay una política anticíclica, porque mucha gente no entiende qué es una política anticíclica”, dijo Alexander mientras manoteaba, apuntaba y alzaba la voz.

Los diputados de la oficialista bancada del PRD lo aplaudieron.

CONFINAMIENTO

El ministro de Salud, Luis Sucre, dejó claro que no hay fecha para levantar el confinamiento total de los sábados y domingos. Reiteró que todo depende de las cifras de evolución de los contagios. Agregó que en materia de salud pública, medidas como estas “son muy efectivas”.

Explicó que no hay una fórmula para evitar las muertes y los contagios sin provocar un aislamiento social.

•Johnson and Johnson 300,000 dosis en proceso de negociación. — Asamblea Nacional (@asambleapa) February 8, 2021





“En julio del año pasado, nosotros llegamos a tener hasta un 42% de positividad antes de tomar las medidas de cierre. Posteriormente, después del cierre, de la cuarentena, nosotros llegamos a tener hasta 8.5% de positividad. En diciembre, llegamos a tener hasta un 29% de positividad. Ahora después de la medida [de cierre], solamente tenemos un 9.9% de positividad”, indicó Sucre.

Viceministra de Salud @ivetteodalys señaló, que la población será vacunada en 4 fases; el avance en la vacunación de la población, dependerá del suministro de las vacunas. pic.twitter.com/IaFFC1pLnR — Asamblea Nacional (@asambleapa) February 8, 2021

LOS SUPERPODERES

El diputado independiente Gabriel Silva le preguntó a Sucre sobre el sustento legal del Decreto Ejecutivo 71 del 5 de febrero pasado, que le da facultad al ministro de Salud para restringir la movilidad, imponer toques de queda y cuarentena total en todo el país, y tomar decisiones sobre la reapertura de actividades económicas.

La respuesta la dio una funcionaria del departamento legal del Minsa, quien citó la Constitución, leyes y decretos, pero ninguna de esas normas es clara sobre el tema. Por ejemplo, citó el artículo 105 de la Constitución, que tiene que ver con la salud pública, y el artículo 138 del Código Sanitario (Ley 66 de 1947), que dice que en caso de epidemia o amago de ella, el Ejecutivo, a petición del director general de salud pública, podrá declarar como zona epidémica a control sanitario cualquier porción del territorio nacional y determinar las medidas extraordinarias para extinguir o evitar la propagación del peligro.

EL ROL DE CHECHITO CARRIZO

El diputado perredista Raúl Pineada consideró “lamentable” que un funcionario del Ministerio de la Presidencia “correteara” a los diputados del PRD “con una correa”, para que apoyaran a los ministros que estaban en el pleno.

Pineda se refería a Celso Chechito Carrizo.

“Es una falta a esta institución que Chechito Carrizo venga aquí con una correa a ver si los diputados hablaban bien o hablamos mal de los ministros. Es una soberana falta de respeto que Chechito utilice el nombre del señor presidente y el nombre del señor vicepresidente [José Gabriel Carrizo] para decirnos a nosotros a qué hora tenemos que terminar el cuestionamiento el día de hoy (...). Él aquí no le mete miedo a nadie. El presidente jamás se ha metido en la Asamblea; el vicepresidente jamás me ha dictado una línea de cómo votar (...)”, dijo Pineda

Luego, alabó el “gran trabajo” de Alexander, sobre todo para conseguir los recursos para la pandemia.

Información en desarrollo...