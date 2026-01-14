¿Reforma o retroceso? El proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer prende el debate

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer y revive el Inamu abrió un tenso debate en la Asamblea. Se advirtió sobre posibles retrocesos en derechos, se cuestionó el diseño institucional y el Ejecutivo defendió la eficiencia y la eliminación de la burocracia.

El auditorio Carlos Titi Alvarado, de la Asamblea Nacional, estaba a reventar este martes 13 de enero. La escena tenía un rasgo inequívoco: la mayoría de los asientos estaban ocupados por mujeres. Muchas. De distintas edades, tonos de piel y trayectorias. Todas habían llegado para presenciar el primer debate del controvertido proyecto de ley 447, que revive el Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) y elimina el Ministerio de la Mujer.

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo a través de la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, mantiene en alerta a decenas de mujeres que advierten que derogar el Ministerio de la Mujer supone un retroceso para el país. Carles, sin embargo, dice lo contrario: que el Inamu abre la puerta a “una ley más técnica, más ágil y más efectiva frente a la violencia y la desigualdad”.

Auditorio Carlos Alvarado de la Asamblea, donde sesionó la Comisión de la Mujer el pasado martes 13 de enero. Foto: Captura de pantalla

La ministra expuso ese argumento como parte de un discurso que leyó ante un público expectante, con el presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, en primera fila.

Después de recordar la importancia que tiene la mujer en su vida, Herrera pidió a la comisión tomarse el tiempo necesario para debatir la propuesta.

Palabras del presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, en el primer debate del proyecto que elimina el Ministerio de la Mujer. Pidió a la Comisión de la Mujer que se tome su tiempo para la discusión.



Video: Eliana Morales Gilhttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/GNktjYLZzu — La Prensa Panamá (@prensacom) January 13, 2026

“Este debate no debe centrarse en el nombre o en el rango administrativo, sino en qué modelo institucional responde mejor a la problemática que viven miles de mujeres en nuestro país. Este proyecto no debilita; por el contrario, blinda el presupuesto, garantiza la continuidad del personal técnico, fortalece la interinstitucionalidad y amplía la capacidad técnica y territorial”, sustentó la ministra.

Más discursos

Era apenas el comienzo. Por el podio, a pocos pasos de la larga mesa donde se sentaron los diputados de la comisión, pasaron activistas de las causas femeninas, políticas, exministras y dirigentes comunitarias, incluidas representantes de comunidades indígenas, entre otras.

Lourdes Ellington, de la comarca Ngäbe Buglé, fue la segunda en expresarse. Vestida con el atuendo tradicional de su pueblo, lo primero que dijo fue que tenía “un periódico para hablar”, pero que había decidido ser breve. “Nuestras voces no son escuchadas en nuestro territorio”, dijo.

Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional. Habla la exministra María Inés Castillo. LP/Eliana Morales Gil

Pidió un instituto “más eficaz”, con “más oportunidades” y mejores espacios para construir políticas públicas. “Estamos en un barco a la deriva en los territorios indígenas”, planteó.

Pilar Castro, vicepresidenta de la Secretaría de la Mujer del oficialista partido Realizando Metas (RM), le dio un espaldarazo a la propuesta del Gobierno. Dijo que la creación del Inamu “representa eficiencia institucional y responsabilidad con los recursos públicos”.

“No elimina derechos, elimina burocracia; no silencia voces, las acerca al territorio y a la gente. (…) Las mujeres somos más que un ministerio”, añadió.

También habló Juana Herrera, quien dirigió este ministerio cuando, en 2023, el gobierno de Laurentino Cortizo le dio vida a la institución. “Defender el Ministerio de la Mujer es defender los derechos humanos”, empezó.

Recordó que el Ministerio de la Mujer fue el resultado de las luchas históricas del movimiento femenino en Panamá. Enseguida hizo un recuento de su gestión al frente de la institución. “Hoy se pretende desmantelar lo avanzado bajo el pretexto de optimizar el Estado”, aseguró.

Exministra Juana Herrera sustenta en contra del proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para eliminar el Ministerio de la Mujer. La Comisión de la Mujer escucha a distintas voces de la sociedad sobre el tema.



Video: Eliana Morales Gilhttps://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/dYeffWZzqU — La Prensa Panamá (@prensacom) January 13, 2026

También criticó varios artículos del proyecto. Entre ellos mencionó el artículo 32, que —dijo— deroga el fondo de inversión. Y así fue cuestionándolos uno a uno.

¿Autonomía?

El proyecto 447 propone una reorganización profunda de la institucionalidad estatal en materia de derechos de las mujeres. Aunque el texto insiste en que la reforma no supone un retroceso y apela al principio de no regresividad, el diseño legal plantea interrogantes sobre la autonomía política del nuevo ente, la concentración de poder en el Ejecutivo y la sostenibilidad del enfoque de género como política de Estado.

Otro punto sensible es el mecanismo de nombramiento de la directora o director general del Inamu. Aunque la terna provendrá del Consejo Nacional de la Mujer, la designación quedará en manos del presidente de la República y deberá ser ratificada por la Asamblea Nacional, lo que refuerza la dependencia política del cargo.

Herrera también cuestionó que, pese a que Panamá cuenta con el presupuesto más alto de los últimos años ($34,901 millones), al Ministerio de la Mujer solo se le asignaron $7 millones.

La palabra del Defensor del Pueblo

Luego intervino el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc. Planteó que han identificado aspectos “que pudieran estar vulnerando no solo los derechos, sino también las conquistas de las mujeres”.

Prometió enviar por escrito un análisis sobre el principio de la no regresividad, un estándar del derecho constitucional y de los derechos humanos que impide al Estado dar marcha atrás en el nivel de protección ya alcanzado, así como sobre la jerarquía institucional, su peso político y la autonomía técnica y sustantiva del nuevo ente.

Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional. Habla Eduardo Leblanc, defensor del Pueblo. LP/Eliana Morales Gil

Y así las voces se multiplicaron. La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia tiene como presidenta a la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos.

Después de decir que se trataba de “un proyecto emocional”, a la luz de los discursos de las mujeres que intervinieron, Brenes manifestó que lo fundamental es garantizar que no exista un retroceso en los derechos de las mujeres.

Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional. LP/Eliana Morales Gil

Anunció que el próximo encuentro de la comisión será el 20 de enero a la 1:00 p.m. De hecho, este martes se decretó sesión permanente, una figura que mantiene abierto el proceso de discusión.

También intervino el diputado Ernesto Cedeño, secretario de la comisión, quien calificó de “inaceptable” la propuesta del Ejecutivo. Añadió que el proyecto resulta “más débil” que el marco legal aprobado en 2008, cuando se creó por primera vez el Instituto Nacional de la Mujer.

Anunció que votaría en contra. Una lluvia de aplausos estremeció el auditorio.