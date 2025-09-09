Reformas al reglamento interno de la Asamblea se discutirán con metodología RM, PRD y Panameñista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La metodología para analizar los 16 proyectos de ley que buscan reformar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional fue aprobada a la puesta de sol del lunes 9 de septiembre.

Ganó por mayoría de votos una propuesta de metodología presentada por el diputado Benicio Robinson Jr., del Partido Revolucionario Democrático (PRD), apoyada por la diputada presidenta de la Comisión de Credenciales, Dana Castañeda, de Realizando Metas (RM); Linda Pérez, suplente de José Luis 'Popi’ Varela, del Partido Panameñista; Ariel Vallarino, de RM; Arquesio Arias, del PRD y Jona Guevara, del Partido Alianza.

La metodología incluye un periodo de hasta ‘tres semanas hábiles’ —según leyó el diputado Arias en la Comisión—, para analizar, los días lunes y los miércoles a la 1:00 p.m., los 16 proyectos con propuestas de modificación al RORI en conjunto con una mesa técnica de asesores legislativos.

En contraposición, los diputados de la coalición Vamos, Augusto Tuto Palacios, Yamireliz Chong, y el diputado de ‘Seguimos’ y el Movimiento Otro Camino (Moca), Ernesto Cedeño, pedían que se pasara directamente al primer debate del proyecto sin pasar por una mesa técnica, pero estableciendo una subcomisión de diputados, como la que preparó un informe de hasta 11 proyectos analizados en el anterior periodo legislativo (enero-abril de 2025).

La disyuntiva provocó intercambios entre diputados. El diputado Robinson Jr., quien también fue miembro de Credenciales en la primera mitad del año, señaló que “no recibió el informe” con el análisis realizado por la subcomisión en el periodo enero-abril.

Sin embargo, el diputado Palacios rápidamente le recordó a Robinson Jr. un acta en la que aparecía el acusado de entrega del informe a todos los miembros de la entonces comisión presidida por la diputada Shirley Castañeda.

El acta luego fue difundida en redes sociales por la diputada de Vamos,

A pesar de los avances logrados por la anterior subcomisión, que encabezó el diputado Luis Duke, de Vamos, con el análisis de 11 proyectos de ley, estos tendrían que pasar otra vez por revisión en la Comisión de Credenciales.

Por otro lado, el diputado Cedeño criticó en la Comisión de Credenciales la aprobación de la metodología impulsada por Robinson y los otros diputados, señalando que “es violatoria del propio RORI al limitar el tiempo de intervención de diputados a 5 minutos”.

Chong, por su parte, argumentó que “llevar el análisis a una mesa técnica, que no está en el RORI, no es lo mas conveniente para avanzar discusión”, y defendió la instalación de una nueva subcomisión para que se encargue de revisar el informe ya hecho de 11 proyectos, y avanzar con los cinco nuevos presentados este periodo (julio-octubre).

La diputada Castañeda defendió la metodología que apoyaron la mayoría de diputados y argumentó que se tomará como base el informe de la subcomisión del periodo enero-abril.

Metodología y promesas

La aprobada metodología también dicta disposiciones que limitan el tiempo de participación de los diputados: serán cinco minutos de intervención por diputado comisionado.

Asimismo, en el caso de que acudan varios proponentes, se utilizará una lista de intervención según el orden de llegada y la presidenta de la Comisión podrá suspender el derecho a voz a quienes no cumplan con lo establecido en la metodología.

Entre las promesas de modificación al RORI, un compromiso adquirido por el ahora presidente del Legislativo, el diputado Jorge Herrera, se encuentra la búsqueda de mayor transparencia en la actividad Legislativa, la eficiencia administrativa o el fortalecimiento de la institucionalidad.

Entre los puntos clave por discutir, destaca la propuesta de que los diputados que no asistan a las sesiones no reciban su salario. Asimismo, estrategias para mejorar la eficiencia en los procesos legislativos y eliminar las denominadas “botellas”, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos. Más recientemente, también se incluyen propuestas para hacer obligatorias pruebas antidopaje a diputados.