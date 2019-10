Tras roces por reformas, la bancada del PRD se reúne a puerta cerrada

A pocas horas de que se retome el debate del proyecto de ley de reformas constitucionales, la bancada del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) se encuentra reunida.

En la reunión participa el secretario general del PRD, el exdiputado Pedro Miguel González.

La cita −a puerta cerrada− se desarrolla en la sede de la bancada en el viejo edificio del Palacio Legislativo.

Anoche, cuando se discutían las reformas constitucionales, el pleno declaró un receso hasta este miércoles, a las 2:00 p.m., a raíz de una discusión entre los diputados perredistas Crispiano Adames y Leandro Ávila, por diferencias en la metodología del debate.

Lea aquí: Gritos y amenazas en la Asamblea

El diputado Ávila calificó este miércoles como "bochornoso" lo acontecido el martes en el debut de las reformas constitucionales ante el pleno legislativo.

"Hay diputados que tienen su estilo y se los respeto", dijo Ávila, quien señaló que, a pesar de lo acontecido, "nos vamos a mantener en la línea" de seguir lo que estamos haciendo.

"No hicimos un recorrido a nivel nacional para engañar a la gente", comentó Ávila, en alusión a las consultas que hiciera la citada Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales en todo el país.

Ávila aclaró que la comisión no puede entrar en el debate de una ley, como lo es la Constitución, y no traer una "propuesta base".

Recordó que todo diputado puede proponer modificaciones o solicitar eliminaciones en el proyecto. "No tenemos problema de eso ya que no somos dueños de la verdad", afirmó. "El pueblo verá quienes no quieren la reforma constitucional", añadió.