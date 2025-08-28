Registro Público buscaría reconsiderar su presupuesto para 2026 ante el MEF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Recortes presupuestarios al Registro Público de Panamá tendrán que ser reevaluados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), luego de un paso acalorado por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional este miércoles 27 de agosto.

Ante preguntas de los disputados respecto a los montos que pidió el Registro Público para aumentos salariales, gratificaciones e incentivos, en la Comisión resaltaron recortes contemplados para la entidad en el proyecto de ley 295, que dicta el presupuesto del Estado para 2026.

La entidad sustentó que, mientras pedía que el aporte al fisco se cerrara en $30 millones, el MEF recomendó que sea de $43.8 millones en 2026. Esto mientras se redujo el presupuesto de funcionamiento de la entidad de $16.4 millones en 2025 a $15.7 millones en 2026.

La diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, puso el tema sobre la mesa. Apuntó a $13.8 millones solicitados por el Registro Público para aumentos salariales, que no se contemplaron, al tiempo que para gratificaciones, incentivos y otros, la entidad pidió $500 mil, pero se le incluyeron $214 mil.

La directora del Registro Público, Nairobia Escrucería confirmó en la comisión que el MEF no contempló algunos de los montos que pedía la entidad.

Al respecto de las gratificaciones e incentivos, el representante del MEF, Roberto Lugo, justificó la decisión: “Cuando hicimos el análisis vimos que hay una fuerte reducción a la aportación al fisco (...) Si ustedes van a tener un beneficio, el fisco [también] debe tener un beneficio (...) lo que es limitante es que se reduzca el aporte al fisco y se aumenten gastos de operación”, sustentó.

“Hay que buscar un punto de equilibrio”, agregó Lugo.

Consecuentemente, los diputados entraron al debate. Prado señaló que si el criterio para aumentar presupuestos es el aporte al fisco, tendrían que haber revisado los números en entidades a las que se aumentó en gratificaciones y otros servicios, como el Tribunal Electoral (TE), la Caja de Ahorros, o el Banco Nacional.

El diputado Raphel Buchanan, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), le consultó a Escrucería que cómo haría de cara a 2026 con un presupuesto que disminuye los montos para funcionamiento, pero aumenta aportes al fisco. Ella respondió: “Cuando venga en 2026 le cuento. Ni yo misma sé”.

Finalmente, Lugo, del MEF, sugirió que Escrucería presentara una reconsideración del monto asignado, misma que ahora deberá tramitar y conversar con el MEF.

Con ello, el Registro Público sería una de las primeras instituciones en pedir una reconsideración en su presupuesto para el año 2026, mientras las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional continúan. Para ello, los diputados deberán emitir criterio en sus recomendaciones sobre el proyecto 295.