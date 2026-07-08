Reglamento de la Asamblea: Camacho busca eliminar del proyecto la prohibición de que diputados nombren familiares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El diputado del oficialista Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, propuso eliminar del proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) el artículo que prohíbe a los diputados nombrar personal hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

La iniciativa fue presentada la noche del martes durante el inicio de la discusión, en segundo debate, del proyecto de ley 594, que modifica el reglamento interno de la Asamblea Nacional.

Se trata del último párrafo del artículo 3 del proyecto que dice así: “Se prohíbe a los diputados nombrar personal hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, en ninguna de las posiciones descritas en el párrafo anterior”.

Esta propuesta fue aprobada en primer debate a finales de marzo por la Comisión de Credenciales.

Además de suprimir esa restricción, Camacho planteó eliminar el último párrafo del artículo 6 del proyecto, que establece que los diputados son responsables de la asistencia del personal nombrado en sus despachos, en su condición de jefes directos de ese personal.

Entre las modificaciones también propuso junto a los diputados Alaín Cedeño y Manuel Cheng prohibir que los diputados coloquen papeletas o cualquier tipo de rótulo en las curules del pleno de la Asamblea Nacional, así como en los muebles y paredes del hemiciclo legislativo.

También planteó incorporar un cambio al procedimiento de instalación de la primera legislatura. Su propuesta establece que, una vez concluida la juramentación de los secretarios de la Asamblea, se proceda a la juramentación de los diputados suplentes, un paso que actualmente no está contemplado en el reglamento.

Durante esa discusión hablaron los diputados José Luis Varela, panameñista, José Pérez Barboni y Ernesto Cedeño, ambos de Moca, Camacho y el diputado independiente Jorge Bloise. Tanto Cedeño como Bloise adelantaron que presentarán algunas modificaciones al proyecto.

La discusión del proyecto de ley 594 continuará este miércoles en el pleno de la Asamblea Nacional.