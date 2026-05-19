Reinicia el debate de la reforma fiscal: Apede sostiene que esta discusión ‘es impostergable’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La iniciativa sobre ‘sustancia económica’ endurece los controles a grupos multinacionales para evitar que utilicen al país para eludir o reducir impuestos.

La discusión en primer debate del proyecto de ley N.° 641, sobre el régimen de sustancia económica para rentas pasivas de fuente extranjera, se reinició este martes 19 de mayo con la participación de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Giulia De Sanctis, presidenta de Apede, dijo ante la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional que el debate sobre sustancia económica “ya no es opción” para Panamá, sino una discusión impostergable dentro del contexto de la fiscalización internacional.

Recordó que hoy el mundo ha cambiado y ya no basta con tener una posición privilegiada, puesto que los inversionistas buscan ecosistemas con reputación, credibilidad, transparencia, seguridad jurídica y reglas claras.

“Panamá compite en un entorno global donde la confianza se ha convertido en el activo más importante para atraer inversiones sostenibles”, indicó.

Al tiempo que presentó algunas propuestas de modificación, De Sanctis resaltó que esta es una oportunidad para que el país avale la propuesta, la cual no solo es un mecanismo para recaudar más impuestos, sino también para consolidar “nuestra reputación y mitigar el riesgo país” que enfrentamos al permanecer en las listas grises.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, endurece los controles a grupos multinacionales para evitar que utilicen al país para eludir o reducir impuestos, con el fin de que la Unión Europea excluya a Panamá de la lista de paraísos fiscales.

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