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    Renovación en el PRD: Directorio Nacional es convocado para el 17 de enero de 2027

    Aún se desconoce el lugar del encuentro, pero el objetivo de la reunión es acordar la fecha exacta del Congreso Nacional Ordinario de 2027.

    José González Pinilla
    Renovación en el PRD: Directorio Nacional es convocado para el 17 de enero de 2027
    Miembros del CEN del PRD. Cortesía/PRD

    La fecha fue fijada. Será el 17 de enero de 2027. Ese día, los miembros del Directorio Nacional del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se reunirán para iniciar lo que han bautizado como la hoja de ruta hacia la renovación.

    +info

    Balbina, Buchanan, Fábrega, Arquesio y Espinoza triunfan en las elecciones al CEN del PRD

    Aún se desconoce el lugar del encuentro, pero el objetivo de la reunión, de acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), es acordar la fecha exacta del Congreso Nacional Ordinario de 2027.

    En ese congreso se renovará la cúpula completa del PRD. Esto incluye el CEN y los organismos directivos nacionales.

    “Las puertas del PRD están abiertas para todos nuestros compañeros”, dijo Balbina Herrera, secretaria general del CEN provisional.

    Herrera ocupa el cargo desde noviembre de 2025, cuando le ganó, en unas elecciones internas, a su copartidario Pedro Miguel González. La dirigente llenó ese puesto tras la renuncia de Rubén De León, exsecretario general.

    Renovación en el PRD: Directorio Nacional es convocado para el 17 de enero de 2027
    Miembros del CEN del PRD. Cortesía/PRD

    De León dejó el CEN, junto a Crispiano Adames, Rogelio Paredes y Doris Zapata, tras la crisis interna debido a la dura derrota que sufrió el partido en las elecciones de 2024.

    Junto a Herrera fueron electos Raphael Buchanan, como primer subsecretario; José Luis Fábrega, como primer vicepresidente; Yesenka Espinoza, como segunda vicepresidenta; y el sexto subsecretario, Arquesio Arias.

    Los que no renunciaron al CEN fueron Benicio Robinson, actual presidente; el exrepresentante de San Francisco Carlos Pérez Herrera (segundo subsecretario); el diputado Raúl Pineda (tercer subsecretario); y los exdiputados Ricardo Torres (cuarto subsecretario) y Julio Mendoza (quinto subsecretario).

    El Directorio de enero también deberá designar al 50% de la Comisión Organizadora del congreso.

    Igualmente, deberá determinar el número de delegados que integrarán el congreso con base en la proporcionalidad de la membresía certificada por el Tribunal Electoral. También deberá aprobar previamente las reformas a sus estatutos.

    José González Pinilla

    Subeditor de Política

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