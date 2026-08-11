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    Renuncia: Aurelio Mejía deja la Dirección de Presupuesto de la Nación

    El funcionario formalizó su salida del Ministerio de Economía y Finanzas mediante una carta dirigida al ministro Felipe Chapman.

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    Renuncia: Aurelio Mejía deja la Dirección de Presupuesto de la Nación
    Aurelio A. Mejía, presentó su renuncia. MEF

    El director de Presupuesto de la Nación, Aurelio A. Mejía, presentó su renuncia a su cargo, horas antes de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentara en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027.

    La carta de renuncia a la que tuvo acceso este medio, fue remitida directamente al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, con fecha de este 10 de agosto de 2026.

    Mejía destacó en su misiva haber mantenido altos estándares de transparencia y eficiencia en la administración pública.

    El funcionario reiteró su disposición para realizar un traspaso de funciones ordenado y garantizar la continuidad en la Dirección y agradeció la confianza depositada por el presidente José Raúl Mulino para formar parte del Gobierno Nacional.

    Se tiene previsto que en las próximas horas, justamente este martes, 11 de agosto, el MEF presente oficialmente el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027 en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

    Renuncia: Aurelio Mejía deja la Dirección de Presupuesto de la Nación
    Carta de renuncia de Aurelio Mejía.

    Martha Vanessa Concepción

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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