Renuncia el director de la Agencia Panameña de Alimentos: ‘Me voy’

Alberto Paz Rodríguez presentó su renuncia como director general de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), cargo que ocupó por más de un año.

“Me voy con la satisfacción del deber cumplido”, señaló en una nota divulgada este viernes por la institución, que confirmó que la dimisión se hace efectiva este 26 de septiembre.

En su balance de gestión, la APA destacó que bajo su dirección se redujo a 72 horas el tiempo de atención a los usuarios a través del Sistema Integrado de Trámites, que antes podía demorar alrededor de 30 días.

También se modernizó el sitio web de la entidad, que ahora permite consultar en tiempo real el ingreso de contenedores.

El pasado miércoles, Paz Rodríguez presentó el presupuesto de la entidad para el 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por $4,361,322. De ese monto, $4,261,322 son para funcionamiento y $100,000 para inversión

Su salida será efectiva a partir del 26 de septiembre de 2025 y responde a motivos profesionales.

El presidente José Raúl Mulino lo nombró en el cargo el julio de 2024.