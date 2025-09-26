Panamá, 26 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CARGO

    Renuncia el director de la Agencia Panameña de Alimentos: ‘Me voy’

    José González Pinilla
    Renuncia el director de la Agencia Panameña de Alimentos: ‘Me voy’
    Alberto Paz Rodríguez, exdirector de la Agencia Panameña de Alimentos.

    Alberto Paz Rodríguez presentó su renuncia como director general de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), cargo que ocupó por más de un año.

    “Me voy con la satisfacción del deber cumplido”, señaló en una nota divulgada este viernes por la institución, que confirmó que la dimisión se hace efectiva este 26 de septiembre.

    En su balance de gestión, la APA destacó que bajo su dirección se redujo a 72 horas el tiempo de atención a los usuarios a través del Sistema Integrado de Trámites, que antes podía demorar alrededor de 30 días.

    También se modernizó el sitio web de la entidad, que ahora permite consultar en tiempo real el ingreso de contenedores.

    El pasado miércoles, Paz Rodríguez presentó el presupuesto de la entidad para el 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por $4,361,322. De ese monto, $4,261,322 son para funcionamiento y $100,000 para inversión

    El presidente José Raúl Mulino lo nombró en el cargo el julio de 2024.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Avión usado por Ramón Carretero, un empresario panameño ligado a Maduro, sufre accidente en Venezuela. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y dónde comprar este jueves 25 de septiembre. Leer más
    • Fiscalía aprehende a funcionario del Municipio de Panamá por corrupción. Leer más
    • El contralor se contradice y avala los pagos a Hombres de Blanco, pese a que sus contratos no tienen refrendo previo. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre: confirma el Ifarhu. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más