Renuncia el director de la Agencia Panameña de Alimentos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Nicolás Batista dejará el cargo de manera efectiva el próximo 15 de mayo

El director de la Agencia Panameña de Alimentos (APA), Nicolás Batista, presentó su renuncia formal al cargo, confirmó la institución a través de un comunicado oficial.

De acuerdo al informe, la desvinculación se hará efectiva a partir del próximo viernes 15 de mayo de 2026.

El comunicado atribuye la salida del funcionario a “motivos personales”. Sin embargo, la institución no brindó detalles adicionales ni especificaciones profundas sobre las razones que impulsaron esta decisión de abandonar el despacho gubernamental.

Hasta el momento, las autoridades nacionales no han anunciado quién asumirá la dirección de la entidad de forma interina o permanente a partir del 16 de mayo.

Batista había sido designado para el puesto por el presidente José Raúl Mulino, tras la salida de Alberto Paz-Rodríguez, quien también dejó el cargo el 26 de septiembre pasado, alegando motivos profesionales. “Me voy con la satisfacción del deber cumplido”, dijo en su momento.

Paz Rodríguez falleció en mayo pasado y Mulino destacó su diligencia cuando fungió como director de la APA.

Mi sentido pésame a la familia de Alberto Paz Rodríguez Jr. Se desempeñó como Director de APA con diligencia. Gran hípico. QEPD 🙏🏻 — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) May 10, 2026

Tras la renuncia de Paz Rodríguez en septiembre, Keila Martínez fue designada como directora encargada de la institución hasta el nombramiento de Batista en octubre pasado.

El documento institucional emitido por la APA la noche de este martes, resalta los principales ejes alcanzados bajo el liderazgo de Batista, entre ellos, optimización de los vínculos con empresas comercializadoras de alimentos, emprendedores y usuarios del sistema; la creación de espacios de diálogo que agilizaron trámites de importación en el país, así como capacitación gratuita sobre normativas sanitarias vigentes dirigidas a importadores y ciudadanos.