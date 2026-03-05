Renuncia el director del Idaan, Rutilio Villarreal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Rutilio Villarreal renunció al cargo de director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), confirmó la noche de este miércoles 4 de marzo la Presidencia de la República.

Se informó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, dará más detalles de la salida de Villarreal de su equipo de Gobierno, este jueves, en su habitual conferencia de prensa.

Villarreal sale de la dirección del Idaan en medio de una crisis en el suministro de agua potable en Azuero, región en la que la mayoría de los residentes de las provincias de Herrera y Los Santos no pueden consumir agua potable desde mayo de 2025.

Esta situación se dio por la contaminación de los ríos La Villa y Estibaná.

Además, en su administración enfrentó problemas con el suministro de agua potable en varias regiones del país, entre ellos el sector este de la provincia de Panamá, el distrito de San Miguelito y Panamá Oeste, entre otras regiones.

La morosidad y la fuga de agua por tuberías rotas fueron otras de las situaciones que quedan como tarea pendiente en la entidad.

En una de sus últimas exposiciones públicas, Villarreal reconoció que uno de los principales problemas es la falta de mantenimiento preventivo sostenido en el tiempo.

“Estamos en un círculo vicioso: construimos, no damos mantenimiento, se daña y volvemos a invertir”, sostuvo. Según dijo, esta dinámica provoca que los recursos se destinen con frecuencia a reparaciones o rehabilitaciones que pudieron evitarse con intervenciones oportunas.

El presupuesto del Idaan para este año 2026 es de $358.8 millones, de los cuales $155.8 millones (43%) son para funcionamiento, operación y mantenimiento mientras que, $202.9 millones (57%) son para inversiones en agua potable y alcantarillado a nivel nacional.