Panamá, 16 de abril del 2026

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    Renuncia el subadministrador de la AMP

    Mónica Palm
    Renuncia el subadministrador de la AMP
    Alexander De Gracia (Izq.) y Volney Guinard, subadministrador y secretario general de la AMP, en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, el 18 de marzo de 2026.

    La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) confirmó que Alexander De Gracia ya no ocupa el cargo de subdirector de la entidad.

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    No se precisó la razón de su renuncia, pero La Prensa sospechó de la salida del funcionario este miércoles 15 de abril, cuando en la Gaceta Oficial se divulgaron dos resoluciones en las que se designa a Nadia Madrid, directora administrativa de la entidad, como directora encargada, dado que el titular del cargo, Luis Roquebert, se ausentará durante dos semanas.

    Roquebert estará atendiendo una misión oficial en el extranjero del 17 al 26 de abril. Acto seguido, estará de vacaciones del 27 de abril al 3 de mayo.

    El Ejecutivo debe designar al reemplazo formal de De Gracia.

    La última vez que se tuvo noticias del hasta ahora subadministrador -que es ingeniero náutico- fue cuando acudió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar el traslado de unas partidas presupuestarias. Con él estaba el secretario general de la AMP, Volney Guinard.

    Mónica Palm

    Directora unidad investigativa

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