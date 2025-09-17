Panamá, 17 de septiembre del 2025

    ENTIDAD FISCALIZADORA

    Renuncia el subcontralor general Eli Felipe Cabezas

    Getzalette Reyes
    Eli Felipe Cabezas, subcontralor de la República.

    La Contraloría General de la República informó este miércoles 17 de septiembre de 2025 que Eli Felipe Cabezas presentó su renuncia al cargo de subcontralor general, la cual fue aceptada por la institución.

    Mediante un comunicado, la entidad reconoció la importancia de este cargo dentro de la estructura administrativa y aseguró que las funciones propias de la Subcontraloría continuarán desarrollándose con normalidad, en estricto apego a la ley y en cumplimiento de los objetivos de transparencia y eficiencia en la gestión pública.

    La Contraloría −dirigida por Anel Flores− reiteró que el trabajo de fiscalización, control y acompañamiento a las entidades estatales se mantiene con absoluta normalidad, garantizando la continuidad de los procesos en curso y la estabilidad en el ejercicio de las funciones constitucionales.

    Getzalette Reyes

    Portadista

