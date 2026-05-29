Panamá, 29 de mayo del 2026

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    Renuncia el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango; Mulino designa a Omar Torres

    José González Pinilla
    Renuncia el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango; Mulino designa a Omar Torres
    Eduardo Arango, viceministro.

    El viceministro de Comercio Interior e Industrias, Eduardo Agustín Arango, presentó su renuncia al cargo, la cual se hará efectiva a partir del 1 de junio.

    En su reemplazo fue designado Omar Torres. El presidente José Raúl Mulino oficializó el nombramiento mediante decreto ejecutivo.

    Arango ocupa el cargo desde el 1 de julio de 2024, día en que Mulino asumió la presidencia de la República.

    Renuncia el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango; Mulino designa a Omar Torres
    Omar Torres, director de Correos.

    Torres es el actual director general de Correos y Telégrafos de Panamá. Ahora como viceministro devengará salario de $3,000 mensual y $3,000 en gasto de representación.

    Hace unas semanas, el presidente Mulino informó que no tenía pensado hacer cambios en su equipo de gobierno, que está próximo a cumplir dos años.

    Renuncia el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango; Mulino designa a Omar Torres
    Renuncia del viceministro.

    José González Pinilla

    Editor

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