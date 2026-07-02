Renuncia en el Tribunal Electoral de la Unachi reaviva dudas sobre la legalidad de la elección

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La salida ocurre a pocas semanas de las elecciones extraordinarias de agosto, marcadas por cuestionamientos al proceso electoral y la expectativa de una nueva etapa para la Unachi.

La renuncia de Rodolfo Mendoza a la presidencia del Tribunal Superior de Elecciones de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) abre un nuevo capítulo en el accidentado proceso para elegir a la persona que completará el período rectoral 2023-2028.

Su salida se produce a pocas semanas de las elecciones extraordinarias programadas para agosto, un momento decisivo para la organización de los comicios, marcados por cuestionamientos al calendario electoral, reclamos de distintos sectores universitarios y la expectativa de que las nuevas autoridades inauguren una etapa de cambios tras la salida de la exrectora Etelvina Medianero de Bonagas.

Tras la dimisión, el Tribunal Superior de Elecciones emitió un comunicado en el que aseguró que la salida de Mendoza no afectará el desarrollo del proceso para elegir al nuevo rector.

Comunicado

La renuncia

En el documento, el organismo enfatizó que la renuncia “no afecta, no suspende ni altera de ninguna forma el calendario electoral” establecido para la convocatoria extraordinaria de elección de rector, prevista para agosto.

Con esa declaración, el Tribunal Superior intentó disipar las dudas surgidas en torno a la continuidad del proceso electoral, en un momento en que la universidad se encuentra inmersa en uno de los episodios institucionales más trascendentales de los últimos años.

Asimismo, informó que, en cumplimiento de la Ley 4 de 16 de enero de 2006 y del Estatuto Universitario, las funciones de la presidencia serán asumidas de manera interina por el miembro que corresponda dentro del propio Tribunal, hasta que el Consejo General Universitario (CGU) ratifique formalmente la designación.

El comunicado añade que la persona que asumirá el cargo reúne todos los requisitos establecidos por la normativa universitaria.

A su vez, el Tribunal aseguró que sus oficinas continúan operando con absoluta normalidad y reafirmó su compromiso con la democracia interna y la transparencia del proceso electoral.

Las inquietudes

Sin embargo, docentes consultados por este medio, que solicitaron mantener en reserva su identidad, consideran que la actual integración del Tribunal Superior de Elecciones podría presentar deficiencias de legalidad, debido a que el Estatuto Universitario exige que cada miembro principal cuente con su respectivo suplente.

Pedro González, nuevo rector interino de la Unachi. Cortesía

“La inexistencia de suplentes válidamente designados y ratificados por el Consejo General Universitario genera incertidumbre sobre quién debe reemplazar al presidente renunciante y, por tanto, compromete la certeza jurídica, la continuidad institucional y la legitimidad de las decisiones que adopte el organismo electoral durante el proceso vigente”, señaló uno de los docentes.

El profesor agregó que esta situación podría constituir un vicio susceptible de impugnación, especialmente si el Tribunal continúa adoptando decisiones sin acreditar formalmente su integración conforme al artículo 421 del Estatuto Universitario.

“En un proceso electoral, la transparencia es la base del edificio democrático. Por ello, resulta indispensable que las autoridades universitarias aclaren de inmediato la composición legal del Tribunal, el mecanismo de reemplazo aplicado y el fundamento jurídico que sustenta sus actuaciones posteriores a la renuncia, a fin de evitar que el proceso electoral quede expuesto a cuestionamientos sobre su validez”, concluyó.

En medio de la reorganización institucional de la Unachi, la ministra de Educación, Lucy Molinar, sostuvo esta semana una reunión con los diez candidatos que aspiran a la rectoría de la casa de estudios, acompañada por la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Anati), Sheyla Castillo de Arias.

Lucy Molinar, ministra de Educación. Foto/Cortesía

Durante el encuentro, las autoridades hicieron un llamado para que la elección extraordinaria, prevista para el 19 de agosto, se desarrolle con absoluta transparencia, respeto a la institucionalidad y apego a los principios éticos.

Como parte de la jornada, los aspirantes suscribieron un Pacto Ético mediante el cual se comprometieron a conducir la campaña con probidad, respeto institucional y en beneficio de la comunidad universitaria.