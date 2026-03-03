Panamá, 04 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    CRISIS EN ALBERGUES

    Ana Fábrega deja la dirección de la Senniaf en medio de las denuncias por abusos en albergues

    Ana Fábrega debía asistir este martes a la Asamblea Nacional para sustentar su memoria anual; sin embargo, no acudió y presentó un certificado de incapacidad.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    Ana Fábrega deja la dirección de la Senniaf en medio de las denuncias por abusos en albergues
    Dimite directora de Senniaf en medio de investigaciones por abusos. Imagen tomada de @MIDESPma

    La directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Ana Fábrega, presentó este martes su renuncia al cargo, en medio de una ola de denuncias por presuntos abusos en albergues bajo supervisión estatal.

    +info

    Albergue de la Senniaf en Colón habría incurrido en irregularidadSenniaf: cuándo el sistema fallóDiputada alerta sobre traslados y destituciones en la Senniaf tras denuncia por irregularidades en el CAI de Tocumen

    El anuncio se produjo tras varios días de cuestionamientos públicos y exigencias de explicaciones por parte de organizaciones civiles y de diputados como Alexandra Brenes, de la coalición Vamos, quienes reclamaban acciones concretas frente a las acusaciones.

    Fábrega debía asistir este martes a la Asamblea Nacional para sustentar su memoria anual; sin embargo, no acudió y presentó un certificado de incapacidad.

    La polémica

    La directora de Senniaf dejó el cargo sin ofrecer explicaciones públicas sobre lo ocurrido en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se denunciaron presuntos abusos contra niños, niñas y adolescentes.

    Ana Fábrega deja la dirección de la Senniaf en medio de las denuncias por abusos en albergues
    Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen. LP/Elysée Fernández

    Desde el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), entidad rectora del sector, tampoco se solicitó formalmente una rendición de cuentas a la funcionaria saliente, lo que ha profundizado los cuestionamientos sobre la supervisión y los mecanismos de control dentro del sistema de protección estatal.

    A este escenario se suma que el pasado 20 de febrero se celebró una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, encuentro que dejó al descubierto tensiones institucionales, cuestionamientos políticos y un debate de fondo sobre el modelo de atención.

    La reunión fue presidida por la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en su calidad de titular de la entidad y presidenta del Consejo. Durante la sesión, Carles sostuvo que la institucionalización de menores —es decir, aquellos bajo protección del Estado— “debe ser una medida excepcional, subsidiaria y temporal, no la respuesta ordinaria del Estado”, y abogó por fortalecer políticas preventivas, comunitarias y de apoyo familiar.

    Ana Fábrega deja la dirección de la Senniaf en medio de las denuncias por abusos en albergues
    Visita de Beatriz Carles, ministra del Mides al CAI de Tocumen. Cortesía

    Los cuestionamientos

    Sin embargo, la diputada Brenes ofreció una lectura más crítica de la reunión. “No fue más que un desahogo de temas que ya se han hablado con anterioridad en estas reuniones”, afirmó.

    Según indicó, no se pudo profundizar en asuntos como los planes individualizados para menores con discapacidad ni en las condiciones de alimentación.

    Aquella vez, también cuestionó que la directora del Senniaf permaneciera en la mesa pese a estar bajo investigación del Ministerio Público.

    Ana Fábrega deja la dirección de la Senniaf en medio de las denuncias por abusos en albergues
    Alexandra Brenes, diputada de Vamos. Captura de pantalla

    “Yo manifesté desde un inicio que no me parecía prudente que, aun siendo yo la denunciante de la directora, ella se mantuviera en la mesa”, señaló. A su juicio, esa situación limitó la posibilidad de formular preguntas directas.

    Actualmente, el sistema alberga a cerca de mil menores en unos 48 centros, cifras que vuelven a colocar bajo escrutinio la capacidad del Estado para garantizar su protección.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca cierra la UPAM tras detectar información ‘falsa’ y años de incumplimientos. Leer más
    • Cuatro mísiles iraníes alcanzaron el portaaviones Abraham Lincoln, según agencia iraní. Leer más
    • Por qué el abogado del Ministerio de Seguridad pidió absolver a Juan Antonio Niño en el caso Odebrecht. Leer más
    • Graduandos de 31 colegios realizarán caravanas por el inicio del año lectivo 2026. Leer más
    • Inicia otro juicio por presunto blanqueo en una obra de Odebrecht: el de la remodelación del Casco Antiguo. Leer más
    • Aeropuertos de David y Río Hato pasarán a operación privada. Leer más
    • Panamá extiende invitación a 12 países para adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal. Leer más