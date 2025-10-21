Panamá, 21 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    INTERNAS

    Renuncia uno de los candidatos a la presidencia del Partido Popular

    José González Pinilla
    Renuncia uno de los candidatos a la presidencia del Partido Popular
    Ricaurte Grajales Pezet. Tomada de IG

    Uno de los candidatos a la presidencia del Partido Popular (PP) se retiró de la contienda interna prevista para el 13 de diciembre de 2025.

    Se trata de Ricaurte Grajales Pezet, quien oficializó su renuncia a la candidatura presidencial el pasado 15 de octubre ante el Tribunal Nacional Ético Electoral del partido.

    Grajales Pezet explicó a La Prensa que para estas elecciones internas se había postulado a dos cargos: presidente y vicepresidente.

    “Me voy a enfocar únicamente en buscar los votos para la posición de vicepresidente”, afirmó.

    Agregó que, tras conversar con varios delegados y copartidarios, decidió concentrar sus recursos en la candidatura a la vicepresidencia.

    “Por transparencia y para evitar malentendidos, renuncié al cargo al que ya no estaré aspirando”, sostuvo.

    La semana pasada se postularon en total seis candidatos, incluyendo a Grajales Pezet.

    Entre los otros aspirantes destaca Daniel Brea, actual presidente del PP, quien busca mantenerse al frente del partido y lograr la reelección.

    También figuran Zulphy Santamaría, exministra de Trabajo; Cirilo Salas Lemos, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y actual secretario general del partido; además de Ismael Lezcano y Richard Thomas Kilborn, quienes intentarán abrirse paso en una estructura que busca renovarse.

    Consultado sobre si apoyará a algún candidato a la presidencia del PP, Grajalez Pezet dijo que “estamos evaluando junto con mi equipo un consenso”.

    “La meta es fortalecer la imagen del partido con un presidente que represente a las bases y logre la unidad, pasadas nuestras las elecciones. Todavía estamos escuchando planes”, agregó.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Continúan operativos para ubicar a extranjeros laborando de manera ilegal; detectan a cinco en Bella Vista. Leer más
    • El conflicto entre Estados Unidos y China llega a los municipios: San Miguelito se suma al Convenio de Budapest. Leer más
    • La Asamblea aprueba reforma penal que amplía el alcance del perdón y permite eliminar condenas. Leer más
    • Lo que el gobierno de Panamá le ofreció a Chiquita para reactivar las fincas bananeras en Bocas del Toro. Leer más
    • Fallece el empresario Juan Francisco Kiener. Leer más
    • Segundo sorteo de la Lotería Fiscal será el 30 de octubre: conozca cómo participar. Leer más
    • Muere madre herida en explosión en El Bosque; su hijo sigue hospitalizado. Leer más