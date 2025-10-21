Renuncia uno de los candidatos a la presidencia del Partido Popular

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Uno de los candidatos a la presidencia del Partido Popular (PP) se retiró de la contienda interna prevista para el 13 de diciembre de 2025.

Se trata de Ricaurte Grajales Pezet, quien oficializó su renuncia a la candidatura presidencial el pasado 15 de octubre ante el Tribunal Nacional Ético Electoral del partido.

Grajales Pezet explicó a La Prensa que para estas elecciones internas se había postulado a dos cargos: presidente y vicepresidente.

“Me voy a enfocar únicamente en buscar los votos para la posición de vicepresidente”, afirmó.

Agregó que, tras conversar con varios delegados y copartidarios, decidió concentrar sus recursos en la candidatura a la vicepresidencia.

“Por transparencia y para evitar malentendidos, renuncié al cargo al que ya no estaré aspirando”, sostuvo.

La semana pasada se postularon en total seis candidatos, incluyendo a Grajales Pezet.

Entre los otros aspirantes destaca Daniel Brea, actual presidente del PP, quien busca mantenerse al frente del partido y lograr la reelección.

También figuran Zulphy Santamaría, exministra de Trabajo; Cirilo Salas Lemos, diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y actual secretario general del partido; además de Ismael Lezcano y Richard Thomas Kilborn, quienes intentarán abrirse paso en una estructura que busca renovarse.

Consultado sobre si apoyará a algún candidato a la presidencia del PP, Grajalez Pezet dijo que “estamos evaluando junto con mi equipo un consenso”.

“La meta es fortalecer la imagen del partido con un presidente que represente a las bases y logre la unidad, pasadas nuestras las elecciones. Todavía estamos escuchando planes”, agregó.