Representante de Belisario Porras reveló que le ofrecieron $100 mil por apoyar a Revisalud

El representante del corregimiento de Belisario Porras, Javier Valverde, denunció públicamente presuntos intentos de soborno vinculados a la empresa Revisalud y cuestionó la forma en que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y el Ejecutivo han asumido la recolección de basura en San Miguelito, advirtiendo que el distrito podría estar repitiendo los mismos errores del pasado.

Su intervención se dio durante el Concejo de San Miguelito, realizada este martes 20 de enero, donde uno de los señalamientos más graves fue la denuncia de un presunto intento de soborno.

Según relató Valverde durante la sesión municipal, recibió la visita de tres personas desconocidas que le ofrecieron dinero para respaldar a Revisalud.

“Recibí un día las visitas, que lo sepa el país, de lobistas que me fueron a proponer 100 mil dólares para que apoyáramos a la empresa Revisalud: 20 mil dólares se iban a ir para los lobistas y 80 mil dólares para este servidor”, reveló.

Javier Valverde, representante del corregimiento Belisario Porras.

El representante afirmó que rechazó la propuesta y que, semanas después, volvió a ser contactado tras la decisión de que la AAUD asumiera la recolección en el distrito. “Me dicen: ‘tú no lo aceptaste, pero ellos sí lo aceptaron’. Aquí denuncio una corrupción evidente”, sostuvo.

Precisamente, el pasado 14 de enero la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, reveló que la dueña de la empresa Revisalud, empresa que estaba a cargo del servicio de recolección de basura en su distrito, solicitó una adenda de seis meses para continuar operando y que incluso la petición fue presentada en una reunión mediada por el contralor general de la República, Anel Flores.

Hernández detalló en ese momento, que la dueña de Revisalud- identificada como Sandra Vélez,- solicitó esta extensión para prolongar su contrato en un contexto en el que la gestión de la empresa ha estado envuelta en problemas de incumplimiento y deficiencia en el servicio.

Valverde: dijo sentirse impotente ante la situación que enfrenta

El representante aseguró sentirse “impotente” ante la situación que enfrenta el corregimiento y el distrito en general.

“Esto es más que todo un desahogo frente a todo lo que ha pasado con este tema de la basura y la Autoridad de Aseo”, expresó, al tiempo que señaló que las juntas comunales sí tenían la capacidad de enfrentar el problema de manera integral.

“Nosotros sí teníamos la capacidad, sí tenemos la capacidad para acabar con este problema, que no solamente es recogerla y botarla, sino educar a las personas y sancionar a quienes no quieren acatar la ley”, afirmó, subrayando que la recolección de basura formaba parte de sus propuestas de campaña.

“Este representante sí recoge la basura. Sí la recogía y sí la voy a recoger porque es una de mis propuestas de campaña, no promesas, propuestas”, sostuvo.

El representante cuestionó la credibilidad de la ayuda del Gobierno tras la culminación del contrato con Revisalud y advirtió que se estarían utilizando las mismas empresas bajo un esquema distinto.

“Veo con cero credibilidad la ayuda que el Gobierno nos da desde el primero de enero en adelante. Van a utilizar las mismas empresas que nosotros teníamos aquí bajo el contrato”, dijo, al tiempo que pidió claridad sobre los mecanismos de fiscalización de la AAUD para evitar repetir “los mismos errores que teníamos con Revisalud”.

También criticó el manejo de la tasa de aseo y las declaraciones del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre este tema, emitidas el pasado jueves 15 de enero durante una conferencia de prensa.

“En San Miguelito hace 25 años no recibimos la tasa de aseo. No la vamos a recibir quién sabe por qué tiempo. Es una lástima para San Miguelito”, manifestó, advirtiendo que esos recursos pudieron haberse utilizado para atender necesidades básicas en las comunidades.

Finalmente, lamentó que el fin del contrato con Revisalud no haya significado un cambio real en la gestión de los residuos.

“Solamente cambió de administración y de nombre. Pero San Miguelito, lastimosamente, seguimos en lo mismo”, dijo al concluir su intervención.

“Me siento impotente al ver cómo la corrupción pasa frente a nosotros y cómo muchas veces apadrinamos este tipo de cosas”, señaló.