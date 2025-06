Representante de El Empalme, miembro de MOCA, en la mira por presunto apoyo a grupos violentos

El representante del Movimiento Otro Camino (MOCA), Emil Castro, está en la mira luego de la difusión de imágenes y videos que lo muestran facilitando alimentos y apoyo logístico a individuos presuntamente vinculados con actos vandálicos ocurridos en Bocas del Toro, donde fueron incendiados comercios e instalaciones públicas.

De hecho, el medio digital FOCO publicó un video con el siguiente comentario: “Emil Castro, representante de MOCA es el que le lleva alimentos y logística a los vándalos que quemaron comercios e instituciones en Bocas”.

Se intentó obtener una versión oficial por parte de MOCA, pero no hubo respuesta ante estos señalamientos.

Emil Castro, Representante de MOCA es el que le lleva alimentos y logística a los vándalos que quemaron comercios e instituciones en Bocas. pic.twitter.com/HKCf3ejbev — Foco (@focopanama) June 23, 2025

No obstante, el pasado 19 de junio, el edil rechazó en una entrevista a Radio Panamá las declaraciones del director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, quien afirmó que algunas autoridades locales habrían usado recursos del Estado para apoyar a grupos violentos durante los recientes disturbios en Bocas del Toro.

Fernández señaló que se han identificado alcaldes y representantes que presuntamente facilitaron transporte y logística a personas con pertrechos y artículos usados en actos vandálicos.

A su vez, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, ha denunciado que un alcalde y dos representantes estarían llevando víveres a pandilleros en esta región del país.

Ante estos señalamientos, el representante sostuvo que su apoyo ha estado enfocado exclusivamente en asistir a familias vulnerables durante la crisis económica. Explicó que las bolsas de alimentos distribuidas desde las juntas comunales forman parte de una programación regular y que incluso se han hecho donaciones a centros de rehabilitación para jóvenes con problemas de adicción.

“Ese trabajo social no puede ser malinterpretado como respaldo a acciones violentas”, declaró, asegurando que los vehículos oficiales han sido usados, por ejemplo, para trasladar pacientes, no para promover disturbios.

“Nosotros no patrocinamos bombas, ni cohetes, ni actos de destrucción. Apoyamos la causa del pueblo, pero no la violencia”, afirmó el representante, quien recalcó que fue electo para servir y no para darle la espalda a su comunidad. Además advirtió que sería “imprudente” negar ayuda alimentaria a la población más necesitada.

Hay que recordar que, en días pasados, vándalos atacaron las instalaciones del estadio Calvin Byron, ubicado en El Empalme, Changuinola, Bocas del Toro, en medio de las protestas y cierres de diferentes calles que se han dado en esta provincia.