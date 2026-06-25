Panamá, 25 de junio del 2026
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    Rescatistas panameños viajarán a Venezuela para apoyar en labores de emergencia

    Henry Cárdenas P.
    Rescatistas panameños viajarán a Venezuela para apoyar en labores de emergencia
    Equipos de rescate buscan entre los escombros en Caracas (Venezuela) tras los dos fuertes seísmos, EFE

    Luego de los dos sismos que sacudieron ayer varias ciudades de Venezuela, causando graves daños y afectaciones, el Gobierno panameño informó este jueves 25 de junio que enviará personal especializado para apoyar en las labores de rescate.

    Así lo informó el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien en su cuenta de X informó que dio instrucciones para que una delegación de rescatistas y agentes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) se traslade a Venezuela para apoyar en diversas labores.

    “He instruido el envío de una misión de rescatistas y personal de Sinaproc a Venezuela a fin de colaborar en las misiones de rescate y salvamento. Esperamos que se logre pronto estabilizar los efectos de esta tragedia”, escribió Mulino en la red social.

    Cabe recordar que Panamá activó sus protocolos de asistencia internacional tras el fuerte terremoto que sacudió a Venezuela, el cual deja hasta el momento un balance oficial preliminar de más de 164 personas fallecidas, múltiples heridos y graves daños materiales.

    Los reportes iniciales indican que el área más afectada por el sismo es el estado de La Guaira. En la región se registra preliminarmente el colapso de al menos dos edificios y se teme que aún existan personas atrapadas bajo los escombros.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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