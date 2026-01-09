Panamá, 09 de enero del 2026

    Diplomacia

    Reunión en Washington: seguridad y narcotráfico marcarán encuentro del canciller panameño con Marco Rubio

    El Canal de Panamá no forma parte de la agenda prevista para el encuentro.

    Yasser Yánez García

    El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, anunció que este domingo 11 de enero viajará a Washington para sostener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, así como con otras autoridades del gobierno del presidente Donald Trump, en lo que describió como un encuentro centrado en cooperación y temas de la agenda regional.

    Así lo declaró en la conmemoración de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964.

    El jefe de la diplomacia panameña indicó que la reunión abordará asuntos relacionados con la seguridad, el combate al narcotráfico y la coordinación frente al crimen organizado. Aclaró que el Canal de Panamá no forma parte de la agenda prevista para el encuentro.

    “No hay ningún tipo de aspereza con la administración americana”, afirmó el canciller, al subrayar que la relación bilateral se mantiene fluida y basada en el respeto mutuo.

    Añadió que Estados Unidos continúa siendo el principal socio de Panamá. “Hay una relación muy fluida de respeto, de cooperación en materia de seguridad”, espetó.

    Ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha (izq.) junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (der.). Isaac Ortega

    Durante sus declaraciones, Acha destacó que el Canal de Panamá es administrado de manera eficiente, segura y neutral, y que esta gestión conviene a todos los países usuarios, especialmente a Estados Unidos, principal cliente de la vía interoceánica.

    Consultado sobre la posibilidad de tratar asuntos comerciales durante su visita a Washington, el diplomático aclaró que estos temas corresponden al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y reiteró que, por el momento, no existe intención de impulsar nuevas iniciativas relacionadas con el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos.

    Finalmente, sostuvo que la lucha contra el crimen organizado es un desafío global que involucra a países de América, Asia y Europa, y recalcó que un canal abierto, seguro y neutral beneficia a múltiples democracias y naciones aliadas.

