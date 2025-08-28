Reunión entre Mulino y Lula da Silva: Memorándum con el Canal de Panamá, comercio y negocios

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

En el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia de Brasil, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunió con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, este jueves 28 de agosto.

De acuerdo con el Ejecutivo brasileño, se acordó la firma de un Memorándum de Entendimiento de Cooperación entre el Ministerio de Puertos y Aeropuertos brasileño y la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Dicho memorándum tendría la intención de cooperar en “rutas marítimas y sostenibilidad”, según informó la presidencia brasileña.

Consecuentemente, la presidencia panameña anunció que se trata de una alianza de cooperación para promover el intercambio de información y experiencias relevantes sobre los puertos y su gestión. También posibilitaría la transferencia de información sobre el funcionamiento del Canal de Panamá y otras oportunidades para el comercio exterior.

En 2024, el comercio bilateral entre los dos países alcanzó los $934 millones y Brasil fue el decimoquinto mayor usuario del Canal ese año, según Planalto.

Tras una declaración conjunta ante la prensa luego de la reunión, Lula Da Silva fue enfático en señalar que “Brasil apoya integralmente la soberanía de Panamá [y] el Canal conquistado tras décadas de lucha”. Al tiempo, señaló que Panamá “administra el corredor marítimo con eficiencia y respeto a la neutralidad”.

De igual manera, Lula anunció su adhesión al protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá.

Lula es el primer mandatario de una de las potencias económicas globales en manifestar su apoyo a la soberanía panameña en una conferencia conjunta. Mulino, por su parte, agradeció a Lula por la deferencia.

La reunión entre los mandatarios fue primero en privado y luego ampliada con la presencia de los ministros de ambos países.

También se firmó un Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil, relativo a la seguridad alimentaria y la producción sustentable.

Así también, Panamá acordó la compra de cuatro aeronaves A-29 Super Tucano, de la empresa brasileña Embraer, al Servicio Nacional Aeronaval de Panamá. Estos aviones servirán para patrullaje costero contra actividades de narcotráfico y crimen organizado en Panamá.

Acompañaron al presidente Mulino en la reunión: Anel Flores, contralor general de la República; Javier Martínez-Acha, ministro de Relaciones Exteriores; Roberto Linares, ministro de Desarrollo Agropecuario y José Ramón Icaza Clement, ministro de Asuntos del Canal.

Ambos Estados buscarán avanzar las negociaciones para nuevos acuerdos de comercio e inversión, tras la inclusión de Panamá en el Mercado Común del Sur (Mercosur), cuya presidencia rotativa ocupa Brasil hasta fin de año.