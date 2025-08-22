Revés para Blandón: Tribunal Electoral abre paso a la renovación del Partido Panameñista

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Tribunal Electoral (TE) emitió una decisión clave que cambia el rumbo del Partido Panameñista. A través de un fallo, levantó el freno que impedía convocar a una Convención Nacional Extraordinaria y dio luz verde para que el colectivo avance en la renovación de su dirigencia.

La disputa comenzó el pasado 7 de enero, cuando el Directorio Nacional del Panameñista aprobó llamar a una convención para escoger nuevas autoridades. Sin embargo, la iniciativa quedó paralizada tras una impugnación presentada por Dionisio De Gracia Guillén, cercano al presidente del partido y excandidato presidencial, José Isabel Blandón. Un juzgado electoral le dio la razón en junio y suspendió la convocatoria.

Ese revés fue apelado por otro sector del panameñismo, encabezado por Herbert Young, quien denunció que la decisión desconocía la voluntad mayoritaria de renovar al partido. El Tribunal Electoral, a través de una decisiónque tuvo como ponente al magistrado Luis Guerra Morales, le dio la razón: constató que la convocatoria cumplió con los requisitos de los estatutos, pues fue aprobada con 30 de los 43 directores, lo que superó la mayoría necesaria.

Con la resolución del TE, el partido tendrá que fijar una nueva fecha para su convención y definir el calendario de elecciones internas. Esto abre la puerta a que surjan nuevos liderazgos y se reordene el tablero político panameñista.

Un golpe a Blandón

El fallo representa un revés directo para Blandón, quien había sido cuestionado por sus propios copartidarios por supuestamente maniobrar para detener el proceso.

Algunos como el exdiputado y exministro Luis Ernesto Carles, le han pedido que renuncie a la presidencia del colectivo.

“Lo que habría que hacer por dignidad es poner los cargos a disposición y relevar de todos los cargos a la junta directiva y al directorio nacional, directorio del cual yo soy parte como vicepresidente del partido”, dijo en una entrevista con La Prensa en abril pasado.

El Partido Panameñista sufrió una de sus peores derrotas en las elecciones del 5 de mayo de 2024, cuando la alianza “Por un Panamá Mejor, Lo Bueno Viene”, que impulsó a Rómulo Roux como candidato presidencial y a Blandón como su compañero de fórmula, quedó en cuarto lugar.

Los posibles relevos

La convención abre la puerta a que el partido sea tomado por otras figuras políticas. Entre los nombres que suenan está el del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera. Otro que se menciona es Carlos Raúl Piad, político cercano a la expresidenta de la República, Mireya Moscoso.