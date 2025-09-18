Revocatoria a la alcaldesa Stefany Peñalba: comienza la carrera por 57 mil firmas en Arraiján

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, comenzó este jueves 18 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 15 de enero de 2026.

La Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE) oficializó el inicio mediante una nota publicada en su boletín de este 17 de septiembre.

Con esta decisión, se da luz verde al solicitante de la revocatoria, Abdiel González Tejeira, y a su equipo de activistas para recolectar, durante 120 días, las firmas requeridas.

De acuerdo con el TE, para revocar el mandato de Peñalba se necesitan 57,465 firmas, equivalentes al 30 % del padrón electoral del distrito de Arraiján vigente en las elecciones de 2024.

La entidad recordó que los ciudadanos que deseen apoyar la iniciativa deben estar inscritos en el padrón electoral y acudir personalmente a las oficinas del TE en Arraiján, ubicadas en Plaza Paseo Arraiján, Local N°1-A, corregimiento de Cerro Silvestre, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

González Tejeira, quien fue candidato a diputado por el circuito 13-1 en las elecciones de 2024, encabeza el grupo denominado Movimiento Revocatoria Arraiján.