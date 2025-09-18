Panamá, 18 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PROCESO

    Revocatoria a la alcaldesa Stefany Peñalba: comienza la carrera por 57 mil firmas en Arraiján

    José González Pinilla
    Revocatoria a la alcaldesa Stefany Peñalba: comienza la carrera por 57 mil firmas en Arraiján
    Alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba. Cortesía/Municipio de Arraiján

    El proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, comenzó este jueves 18 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 15 de enero de 2026.

    +info

    TE autoriza recolección de firmas para la revocatoria de Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján‘Nos atacan porque les hemos quitado el poder’, alcaldesa Stefany Peñalba

    La Dirección de Organización Electoral del Tribunal Electoral (TE) oficializó el inicio mediante una nota publicada en su boletín de este 17 de septiembre.

    Con esta decisión, se da luz verde al solicitante de la revocatoria, Abdiel González Tejeira, y a su equipo de activistas para recolectar, durante 120 días, las firmas requeridas.

    De acuerdo con el TE, para revocar el mandato de Peñalba se necesitan 57,465 firmas, equivalentes al 30 % del padrón electoral del distrito de Arraiján vigente en las elecciones de 2024.

    Revocatoria a la alcaldesa Stefany Peñalba: comienza la carrera por 57 mil firmas en Arraiján
    Proceso de revocatoria a la alcaldesa Stefany Peñalba.

    La entidad recordó que los ciudadanos que deseen apoyar la iniciativa deben estar inscritos en el padrón electoral y acudir personalmente a las oficinas del TE en Arraiján, ubicadas en Plaza Paseo Arraiján, Local N°1-A, corregimiento de Cerro Silvestre, en horario de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

    González Tejeira, quien fue candidato a diputado por el circuito 13-1 en las elecciones de 2024, encabeza el grupo denominado Movimiento Revocatoria Arraiján.

    José González Pinilla

    Editor


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Copa Airlines anuncia puestos de empleo: conoce las vacantes disponibles y requisitos para postularse. Leer más
    • Fechas confirmadas para el Panama Black Weekend 2025. Leer más
    • Sala Tercera de la Corte no admite demanda de indemnización del Suntracs contra la Caja de Ahorros. Leer más
    • Aduanas descubre presunto centro de contrabando en La Locería. Leer más
    • El mismo contratista del hospital de mascotas se adjudicaría los trabajos de la villa diplomática. Leer más