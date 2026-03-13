Revocatoria contra el alcalde de Colón, Diógenes Galván, no prospera

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los activistas que buscaban sacar de la alcaldía de Colón a Diógenes Galván mediante un proceso de revocatoria de mandato no lograron reunir las firmas requeridas.

El Tribunal Electoral (TE) confirmó que el proceso fracasó: en un plazo de 120 días calendario solo se recolectaron 305 firmas de respaldo (0.58%), de un total de 52,149 firmas necesarias para avanzar con la solicitud de revocatoria.

La última fecha para recoger las más de 52 mil firmas venció el pasado 11 de marzo.

La iniciativa fue impulsada por el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez, exvicepresidente del Círculo de Periodistas de Colón, junto a otro grupo de personas, contra Galván, quien resultó electo alcalde de Colón en las elecciones de 2024 por libre postulación.

El TE informó que la resolución con el número de firmas de respaldo alcanzadas dentro de la solicitud de revocatoria contra Galván fue publicada en el Boletín Electoral N.° 5997 de este viernes 13 de marzo de 2026. Dicha resolución, advirtió la entidad, puede ser impugnada dentro de un período de cinco días hábiles.

“Con el cierre del proceso contra el alcalde del distrito de Colón, culminaron formalmente los intentos de revocatoria de mandato impulsados contra distintas autoridades electas por libre postulación en todo el país, sin que ninguna de estas iniciativas ciudadanas lograra alcanzar la cantidad de firmas necesaria para avanzar a la siguiente etapa”, destacó el Tribunal Electoral.

Entre las figuras que enfrentaron estos procesos sin éxito estuvieron los alcaldes Mayer Mizrachi, del distrito de Panamá, y Stefany Peñalba, de Arraiján, así como la diputada de la coalición Vamos, Paulette Thomas.