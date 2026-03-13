Panamá, 13 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    TRIBUNAL ELECTORAL

    Revocatoria contra el alcalde de Colón, Diógenes Galván, no prospera

    José González Pinilla
    Revocatoria contra el alcalde de Colón, Diógenes Galván, no prospera
    Diógenes Galván.

    Los activistas que buscaban sacar de la alcaldía de Colón a Diógenes Galván mediante un proceso de revocatoria de mandato no lograron reunir las firmas requeridas.

    +info

    Inicia recolección de firmas para la revocatoria de mandato al alcalde de Colón, Diógenes GalvánTribunal Electoral archiva solicitud de revocatoria contra alcalde Mayer Mizrachi tras obtener solo 66 firmasVence plazo y cae revocatoria contra la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba

    El Tribunal Electoral (TE) confirmó que el proceso fracasó: en un plazo de 120 días calendario solo se recolectaron 305 firmas de respaldo (0.58%), de un total de 52,149 firmas necesarias para avanzar con la solicitud de revocatoria.

    La última fecha para recoger las más de 52 mil firmas venció el pasado 11 de marzo.

    La iniciativa fue impulsada por el ciudadano Miguel Ángel Rodríguez, exvicepresidente del Círculo de Periodistas de Colón, junto a otro grupo de personas, contra Galván, quien resultó electo alcalde de Colón en las elecciones de 2024 por libre postulación.

    El TE informó que la resolución con el número de firmas de respaldo alcanzadas dentro de la solicitud de revocatoria contra Galván fue publicada en el Boletín Electoral N.° 5997 de este viernes 13 de marzo de 2026. Dicha resolución, advirtió la entidad, puede ser impugnada dentro de un período de cinco días hábiles.

    “Con el cierre del proceso contra el alcalde del distrito de Colón, culminaron formalmente los intentos de revocatoria de mandato impulsados contra distintas autoridades electas por libre postulación en todo el país, sin que ninguna de estas iniciativas ciudadanas lograra alcanzar la cantidad de firmas necesaria para avanzar a la siguiente etapa”, destacó el Tribunal Electoral.

    Entre las figuras que enfrentaron estos procesos sin éxito estuvieron los alcaldes Mayer Mizrachi, del distrito de Panamá, y Stefany Peñalba, de Arraiján, así como la diputada de la coalición Vamos, Paulette Thomas.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • La naviera china Cosco Shipping deja de usar el puerto de Balboa. Leer más
    • Los nexos familiares y la disputa millonaria por la concesión del revisado vehicular digital. Leer más
    • Donante de Cortizo, vinculado a proyecto turístico paralizado por daño ambiental en Punta Chame. Leer más
    • Becas del Ifarhu 2026: documentos que deben entregar los preseleccionados. Leer más
    • Estas son las ‘mafias’ que se han destapado en la Caja de Seguro Social. Leer más
    • Retiro de mesas y sillas en Casco Antiguo genera respaldo de comerciantes y llamado a prudencia. Leer más
    • Publican lista de preseleccionados para las becas de concurso 2026 del Ifarhu. Leer más