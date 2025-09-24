Revocatoria contra Paulette Thomas solo alcanza cuatro firmas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ciudadano que impulsa el proceso de revocatoria de mandato contra la diputada de Vamos, Paulette Thomas, solo ha alcanzado el 0.008% de las firmas necesarias en un periodo de seis meses.

De acuerdo con un informe del Tribunal Electoral (TE), hasta el 21 de septiembre pasado, Rubén Darío de la Rosa había recogido apenas cuatro firmas de las 50,162 rúbricas requeridas, equivalentes al 30% del padrón electoral del circuito 8-3 utilizado en las elecciones de mayo de 2024, que fue de 167,207 electores.

El plazo para reunir las firmas vence el 10 de enero de 2026.

Thomas calificó el proceso como “político”. “Hay personas que usan este tipo de situaciones como trampolín para hacerse visibles, y es lamentable”, añadió.

La diputada fue electa para representar al circuito 8-3, que abarca los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania, Pueblo Nuevo y Calidonia.

De la Rosa, su principal adversario, es un antiguo compañero de nómina en el circuito 8-3 y miembro fundador de la coalición Vamos, el mismo que, según Thomas, “se subió a la cresta de la ola” durante la recolección de firmas sin cumplir compromisos reales con la candidatura.