Panamá, 24 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Revocatoria contra Paulette Thomas solo alcanza cuatro firmas

    Eliana Morales Gil
    Revocatoria contra Paulette Thomas solo alcanza cuatro firmas
    Paulette Thomas, diputada del circuito 8-3. LP/Anel Asprilla

    El ciudadano que impulsa el proceso de revocatoria de mandato contra la diputada de Vamos, Paulette Thomas, solo ha alcanzado el 0.008% de las firmas necesarias en un periodo de seis meses.

    +info

    TE autoriza inicio del proceso de revocatoria contra el alcalde Mayer MizrachiRecolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millarTE autoriza recolección de 50 mil firmas para revocatoria de mandato de Paulette Thomas

    De acuerdo con un informe del Tribunal Electoral (TE), hasta el 21 de septiembre pasado, Rubén Darío de la Rosa había recogido apenas cuatro firmas de las 50,162 rúbricas requeridas, equivalentes al 30% del padrón electoral del circuito 8-3 utilizado en las elecciones de mayo de 2024, que fue de 167,207 electores.

    El plazo para reunir las firmas vence el 10 de enero de 2026.

    Revocatoria contra Paulette Thomas solo alcanza cuatro firmas
    La diputada Paulette Thomas fue notificada del proceso en julio pasado. LP/Archivo

    Le puede interesar: ‘Me da tristeza por él’: diputada Paulette Thomas responde a intento de revocatoria promovida por un colega de Vamos

    Thomas calificó el proceso como “político”. “Hay personas que usan este tipo de situaciones como trampolín para hacerse visibles, y es lamentable”, añadió.

    La diputada fue electa para representar al circuito 8-3, que abarca los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania, Pueblo Nuevo y Calidonia.

    De la Rosa, su principal adversario, es un antiguo compañero de nómina en el circuito 8-3 y miembro fundador de la coalición Vamos, el mismo que, según Thomas, “se subió a la cresta de la ola” durante la recolección de firmas sin cumplir compromisos reales con la candidatura.

    Eliana Morales Gil

    Editora Sección Política


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Del 22 al 28 de septiembre se ofrecerán más de 5 mil puestos en feria de empleo virtual. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Cámara Marítima respalda a Mulino y advierte sobre riesgos de derogar contrato entre el Estado y el Ferrocarril. Leer más