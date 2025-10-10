Revocatoria de mandato con solo 5 firmas: Thomas habla sobre el proceso que inició ‘en las entrañas de Vamos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A casi un mes de que se autorizara el proceso de recolección de firmas para la revocatoria de mandato de la diputada Paulette Thomas, apenas cinco personas han respaldado la iniciativa impulsada por su antiguo compañero de nómina en la coalición Vamos, Rubén Darío de la Rosa.

“Fue un shock conocer y ser notificada de esta revocatoria. Lamentablemente, fue acogida por el Tribunal Electoral, cosa que nunca debió pasar”, apuntó Thomas en entrevista con La Prensa este 8 de octubre.

Su antiguo compañero, De la Rosa, formó parte de la misma nómina como candidato a diputado en las elecciones de 2024, pero presentó la solicitud de revocatoria en julio de este año basada en el voto a favor que emitió Thomas sobre la Ley 462, que reformó la Caja de Seguro Social (CSS).

“Eso es lo más triste, que el ataque provenga precisamente de las entrañas de Vamos. El señor sigue formando parte de la coalición, cosa que realmente no entiendo”, dijo.

El proceso, sin embargo, avanza lentamente. Hasta ahora solo se ha alcanzado el 0.01% de las 50,162 firmas requeridas para que, de cumplirse la meta, el Tribunal Electoral (TE) convocase un referéndum que defina la revocatoria. Ese escenario se ve distante, pero la recolección seguirá abierta hasta inicios de enero.

Thomas insistió en que la iniciativa carece de fundamento y que “es abiertamente inconstitucional”, porque señala que “un diputado no puede ser juzgado por un voto emitido en el hemiciclo legislativo”.

Aunque reconoce que le ha generado un “trago amargo”, espera que su caso impulse reformas sobre los mecanismos de revocatoria.

“Si este proceso sirve para definir reglas más justas y efectivas para los candidatos de libre postulación, me daré por bien servida”, dijo Thomas al respecto.

“Es muy simpático dejar pasar el tiempo y después, sin tener ningún tipo de responsabilidad, decir: ‘¿sabes qué? Thomas no me representa y voy a colocar una revocatoria’. Tiene que haber algún tipo de respaldo real que avale esas acusaciones”, sostuvo.

Las críticas sobre el proceso de revocatoria han llegado desde diversos sectores, luego de que se conociera sobre la presentación de hasta 14 solicitudes. Algunos de los procesos activos alcanzan a los alcaldes: Mayer Mizrachi, Stefany Peñalba o Franklin Valdez; de Panamá, Arraiján y Barú, respectivamente. También al diputado Manuel Cheng y a representantes de corregimiento.

Mulino se pronuncia sobre resolución de la Contraloría y revocatorias de mandato.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/yZzbaeBVXY — La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2025

El presidente José Raúl Mulino reaccionó este jueves 9 de octubre a la cantidad de solicitudes presentadas: “las revocatorias de mandato son hechos políticos (...) una cosa es hablar y otra es ir a la calle a convencer y buscar que te firmen con cédula, te saquen la foto y comprobar que son legítimas. No digo que sea el mejor sistema, pero de alguna manera quizás haya que mejorar eso en la reforma al Código Electoral que se avecina”, manifestó.

El mecanismo ha generado el debate entre quienes se oponen y quienes lo apoyan. Actualmente, el TE lleva a cabo reformas electorales con líderes políticos.

Vea aquí: Revocatoria: ¿herramienta ciudadana o ataques políticos?

En las entrañas de Vamos

Thomas lamentó que, particularmente, la solicitud de revocatoria en su contra proviniera “de las entrañas mismas” de la coalición que la llevó al Legislativo.

La diputada confirmó además que solicitó una investigación sobre el caso ante la Junta Directiva y el Comité de Ética de Vamos, pero que no ha recibido respuesta aún.

A pesar de ello, Thomas asegura que mantiene la coordinación con sus colegas dentro del colectivo. “Seguimos trabajando, hay coordinación entre todos los diputados. Seguimos teniendo nuestras reuniones de bancada, que son muy importantes para unificar criterios. Esto no nos va a sacar del centro”.

La coalición Vamos ha atravesado varios episodios de tensión desde que se discutió la Ley 462: gritos en reuniones, insultos con prendas sexuales y un polémico almuerzo con el presidente de la República han puesto a prueba la cohesión interna del grupo.

A nivel local, el colectivo también enfrenta la revocatoria de la representante de Juan Demóstenes Arosemena, en Arraiján, Raquel Murillo. Sin embargo, mientras la organización respaldó públicamente a Thomas cuando se presentó la solicitud en su contra, en el caso de Murillo adoptó una postura distinta, al reprenderla a inicios de 2025 tras un altercado con vecinos de su corregimiento.