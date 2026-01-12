Revocatoria de mandato contra la diputada Paulette Thomas fracasa por falta de firmas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El intento de revocatoria de mandato contra la diputada independiente Paulette Thomas Horly, electa por el circuito 8-3, no logró respaldo ciudadano y quedó prácticamente sin viabilidad política.

Así lo informó la Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro, al concluir el pasado sábado 10 de enero de 2025 el período establecido para la recolección de firmas.

La iniciativa fue promovida por el ciudadano Rubén Darío De La Rosa Caballero, quien, tras un plazo de 120 días calendario, solo consiguió seis firmas de apoyo, equivalentes al 0.012 % del total requerido.

Para que el proceso avanzara, era necesario alcanzar al menos 50,162 firmas, una meta que quedó muy lejos de cumplirse.

La resolución que certifica el número de firmas alcanzadas fue publicada en el Boletín del Tribunal Electoral No. 5965, con fecha 12 de enero de 2026.

De acuerdo con el procedimiento legal, dicha resolución podrá ser impugnada dentro de un plazo de cinco días hábiles.

El año pasado, Thomas calificó el proceso como “político”. “Hay personas que usan este tipo de situaciones como trampolín para hacerse visibles, y es lamentable”, aseguró en su momento.

La diputada fue electa para representar al circuito 8-3, que abarca los corregimientos de San Felipe, El Chorrillo, Santa Ana, Curundú, Ancón, Bella Vista, Betania, Pueblo Nuevo y Calidonia.