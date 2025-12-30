Panamá, 30 de diciembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Alcaldía de Panamá

    Revocatoria de mandato contra Mayer Mizrachi acumula solo 63 firmas

    Eliana Morales Gil
    Mayer Mizrachi, alcalde de Panamá. LP/Isaac Ortega

    A más de dos meses de que el Tribunal Electoral diera luz verde a la recolección de firmas para activar una revocatoria de mandato contra el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, el proceso avanza a paso lento: apenas 63 firmas de las 217,322 requeridas, según cifras oficiales del organismo electoral.

    Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmasCNRE pospone para 2026 los temas álgidos: adjudicación de curules, revocatoria y Parlacen

    El TE autorizó el inicio del proceso el 8 de octubre de 2025, fecha desde la que comenzó a correr el plazo de 120 días calendario, que vence el 4 de febrero de 2026. Para que la revocatoria prospere, la norma exige el 30% del padrón electoral del distrito vigente a la fecha de la elección.

    Mayer Mizrachi, alcalde de la capital. Cortesía/Municipio de Panamá

    La iniciativa fue presentada por el ciudadano José Guardia Bernal, quien formalizó la solicitud en julio pasado. De alcanzarse el umbral mínimo de apoyos, el TE quedaría facultado para convocar a un referéndum o plebiscito en el que el electorado decidiría la permanencia o no del alcalde en el cargo. Durante el periodo habilitado, quienes firmen pueden retirar su apoyo notificándolo al TE antes del cierre del plazo.

    Mizrachi, quien llegó al cargo postulado en las elecciones generales de 2024 por el Partido Popular, enfrenta este proceso en solitario, pues la revocatoria no incluye a su vicealcalde, el abogado Roberto Ruiz Díaz.

    El Código Electoral permite que alcaldes, de libre postulación o de partidos políticos, enfrenten revocatorias a petición ciudadana, con autorización del Tribunal Electoral, trámite que en este caso ya se cumplió.

    Sede principal del Tribunal Electoral en el distrito de Panamá. LP/Archivo

    Otros procesos

    Ciudadanos de otros distritos del país también buscan activar revocatorias de mandato contra sus autoridades locales. En Arraiján, Panamá Oeste, el grupo que impulsa el proceso contra la alcaldesa Stefany Peñalba y su vicealcalde, Olíver Ríos, ha recolectado 2,488 firmas. Necesitan 57,465 rúbricas.

    En Colón, el movimiento que busca sacar al alcalde Diógenes Galván de su silla registra 294 firmas de un total de 52,149.

    Recientemente se informó que el proceso de revocatoria de mandato contra Raquel Murillo, representante del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena, en Arraiján, provincia de Panamá Oeste, no avanzó.

    La etapa de recolección de firmas de respaldo concluyó el pasado 23 de diciembre, y el TE confirmó que los promotores solo lograron 215 firmas, solo el 1.99 % de las 10,822 que se necesitaban.

