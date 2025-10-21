Panamá, 21 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    ALCALDÍA

    Revocatoria de Mayer Mizrachi no despega: solo 25 firmas en dos semanas

    José González Pinilla
    Revocatoria de Mayer Mizrachi no despega: solo 25 firmas en dos semanas
    Mayer Mizrachi Matalón, alcalde del distrito de Panamá. Cortesía prensa Municipio de Panamá.

    Hasta este 20 de octubre, los activistas que promueven la revocatoria de mandato del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, han recolectado apenas 25 firmas de las 217,322 que exige el Tribunal Electoral (TE) para convocar un referéndum.

    TE autoriza el inicio de la recolección de firmas para la revocatoria de Mayer Mizrachi

    Según el informe más reciente del TE, la cifra representa solo el 0.011% del total requerido, pese a que ya han transcurrido dos semanas desde el inicio del proceso.

    La iniciativa fue presentada por el ciudadano José Guardia Bernal, y los promotores tienen hasta el 4 de febrero de 2026 para alcanzar la meta de firmas.

    Revocatoria de Mayer Mizrachi no despega: solo 25 firmas en dos semanas
    Firmas para revocatoria a Mayer Mizrachi.

    Por ahora, quienes deseen respaldar la solicitud deben hacerlo de forma presencial en las sedes del Tribunal Electoral.

    De completarse al menos el 30% de las firmas válidas, el TE estaría facultado para convocar un referéndum o plebiscito, en el que los votantes decidirían si Mizrachi continúa o no al frente de la Alcaldía de Panamá.

    José González Pinilla

