Revocatoria de Mayer Mizrachi no despega: solo 25 firmas en dos semanas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Hasta este 20 de octubre, los activistas que promueven la revocatoria de mandato del alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, han recolectado apenas 25 firmas de las 217,322 que exige el Tribunal Electoral (TE) para convocar un referéndum.

Según el informe más reciente del TE, la cifra representa solo el 0.011% del total requerido, pese a que ya han transcurrido dos semanas desde el inicio del proceso.

La iniciativa fue presentada por el ciudadano José Guardia Bernal, y los promotores tienen hasta el 4 de febrero de 2026 para alcanzar la meta de firmas.

Por ahora, quienes deseen respaldar la solicitud deben hacerlo de forma presencial en las sedes del Tribunal Electoral.

De completarse al menos el 30% de las firmas válidas, el TE estaría facultado para convocar un referéndum o plebiscito, en el que los votantes decidirían si Mizrachi continúa o no al frente de la Alcaldía de Panamá.