    |
    LIBERTAD DE PRENSA

    Rita Vásquez ingresa a la Junta de Directores de la SIP

    José González Pinilla
    Rita Vásquez (en el extremo de la derecha), de Corprensa, participó este 17 de octubre de 2025 en un panel sobre liberta de prensa, en el marco de la Asamblea General de la SIP, en República Dominical. Foto cortesía

    Rita Vásquez, miembro de la junta directiva de Corprensa y exdirectora del diario La Prensa, fue elegida para formar parte de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para el periodo 2025-2028.

    Fue Roberto Rock, expresidente de la organización, quien leyó la lista de los nuevos integrantes, entre los cuales también está Federico Alfaro, por La Estrella de Panamá.

    Este consejo, dijo, está conformado por unos 60 miembros de diferentes naciones. El periodo es de tres años, agregó.

    La Junta de Directores es el órgano responsable de supervisar los asuntos de la SIP entre las asambleas, con la autoridad para tomar decisiones estratégicas y operativas en beneficio de la institución, indicó el organismo.

    Entre sus funciones está la de establecer normas internas, aprobar resoluciones clave, ejercer supervisión institucional, emitir declaraciones públicas y llenar vacantes.

    Además, se espera que todos los directores participen en al menos una comisión, subcomisión, misión o grupo de trabajo.

    Esta elección se realizó en el marco la 81 Asamblea General en Punta Cana, República Dominicana, que concluye este domingo 19 de octubre.

    José González Pinilla

    Editor

