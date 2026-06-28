RM asegura que el PRD apoyará a Shirley Castañedas; Vamos apuesta por encabezar nómina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La bancada de CD tiene previsto reunirse este lunes para definir su posición.

Aunque la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) aún no revela cuál será su posición, desde el oficialista partido Realizando Metas (RM) aseguran que cuentan con el respaldo de los 12 diputados perredistas para que su candidata, Shirley Castañedas, logre la presidencia de la Asamblea Nacional el próximo 1 de julio.

Alaín Cedeño, diputado de RM, aseguró este domingo que el PRD respaldaría a Castañedas, al igual que diputados de la bancada de Cambio Democrático (CD).

“El PRD va a venir con nosotros”, dijo, tras explicar en el programa Debate Abierto que esas son las conversaciones que se están produciendo en los últimos días.

Según los cálculos de Cedeño, la diputada Shirley Castañedas alcanzaría incluso 40 votos (se necesitan 36 para ganar). Tendría los 15 votos de la bancada de RM, los 12 del PRD, los 8 de CD y 5 de la bancada Mixta.

Pero en el PRD guardan cautela. Solo se limitan a decir que la bancada se mantiene conversando y evaluando “distintos escenarios”.

Mientras tanto, CD aún guarda silencio. El diputado de CD Eduardo Vásquez informó que este lunes su bancada tendrá una reunión para definir su posición de cara al 1 de julio, día de la elección de la nueva junta directiva.

Los independientes, por su lado, mantienen sus aspiraciones de presentar un candidato propio. La diputada de la bancada Vamos, Alexandra Brenes, adelantó que es de la opinión de que en esta ocasión no deben ceder la cabeza de la nómina.

“Sería una persona que específicamente pueda responder, con sus actuaciones y votaciones dentro del pleno de la Asamblea, a los intereses de los panameños”, dijo.

Pero para ello deberán lograr consenso con los panameñistas (que tienen ocho diputados) y la bancada Seguimos (que cuenta con cuatro).

Si los panameñistas (que impulsan la reelección de Jorge Herrera), Vamos (con 15 diputados) y Seguimos superan sus diferencias, representarían un bloque de 27 diputados.

A ese grupo podrían sumarse Patsy Lee, del Partido Popular, y el independiente Neftalí Zamora. Esta corriente tendría que negociar con CD para conseguir los votos necesarios.