RM retiene Credenciales y Vamos dirigirá la Comisión de la Mujer

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El oficialismo está controlando hasta ahora ocho comisiones. Faltan por instalarse seis.

Con nueve de las 15 comisiones permanentes ya instaladas, Realizando Metas (RM) mantiene el control de las principales instancias legislativas.

Lo ha logrado en buena medida por sus acuerdos con Cambio Democrático (CD), el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y la bancada Mixta.

Este martes 28 de julio, RM retuvo la Comisión de Credenciales, mientras que la bancada independiente Vamos consiguió hacerse con la presidencia de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia.

Hasta el momento, ocho de esas comisiones han quedado en manos de la alianza entre bancadas de partidos políticos.

RM preside las comisiones de Credenciales, Comercio y Asuntos del Canal y Economía. El PRD tiene el control de Trabajo y Gobierno; CD preside Presupuesto, mientras que la bancada Mixta dirige Relaciones Exteriores.

Castañeda repite en Credenciales

En la Comisión de Credenciales, una de las instancias de mayor peso político de la Asamblea, la diputada oficialista Dana Castañeda fue reelegida como presidenta para el periodo 2026-2027.

Castañeda obtuvo siete de los nueve votos de los integrantes de la comisión, mientras que la diputada de Vamos, Patsy Lee, quien también aspiraba a presidirla, recibió dos votos.

Raphael Buchanan (izq), fue electo secretario, y Yesica Romero, vicepresidenta de Credenciales. Cortesía/Asamblea Nacional.

La comisión tiene entre sus funciones la evaluación y ratificación de los funcionarios designados por el Ejecutivo, además de conocer las denuncias presentadas contra el presidente de la República y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La reelección de Castañeda mantiene a RM al frente de una de las comisiones clave. La diputada ya había presidido la Asamblea Nacional durante el primer año de gobierno, entre 2024 y 2025, y durante el periodo legislativo anterior también estuvo al frente de Credenciales.

Además, en abril pasado dirigió en esa comisión la discusión del proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional, que actualmente se encuentra en segundo debate en el pleno.

Tras ser juramentada nuevamente, Castañeda hizo énfasis en que la comisión debe mantenerse al margen de las confrontaciones políticas.

“Agradezco la confianza depositada en mi persona para dirigir los compromisos de una comisión cuya misión exige independencia de criterios, objetividad y prudencia”, dijo.

Aprovechó para hacer un breve balance de la gestión durante el periodo 2025-2026. Según detalló, se discutieron 18 proyectos de reformas al Reglamento Interno en más de 22 sesiones y 200 horas de trabajo, que culminaron con la aprobación de un texto único en primer debate.

También señaló que la comisión analizó 45 ratificaciones de funcionarios designados por el Ejecutivo y 20 denuncias contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el presidente de la República.

De acuerdo con Castañeda, las 20 denuncias fueron archivadas por considerar que no existían elementos de convicción suficientes. La diputada defendió esa actuación al decir que “la comisión no utilizó los expedientes para manipular ni la justicia ni para presionar políticamente”.

Como vicepresidenta de Credenciales fue elegida Yesica Romero, de CD, mientras que Raphael Buchanan, del PRD, ocupará la secretaría.

Vamos consigue la Comisión de la Mujer

Vamos logró quedarse con la presidencia de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, que será dirigida por la diputada independiente Paulette Thomas.

Flor Brenes, del PRD (izq), y Yuzaida Marín, son juramentadas por Paulette Thomas. Cortesía/Asamblea Nacional

Thomas llegó a la presidencia mediante un consenso entre las diferentes bancadas. Su candidatura fue postulada por la diputada de RM, Yuzaida Marín.

La diputada de Vamos recibió el respaldo de RM, PRD, CD y su propia bancada, además de los independientes Carlos Saldaña y Manuel Samaniego, exmiembros de Vamos.

El acuerdo también incluyó la elección de Marín como vicepresidenta de la comisión, mientras que Flor Brenes, del PRD, fue escogida como secretaria.

Seis comisiones, aún pendientes

De las 15 comisiones permanentes, faltan por instalar seis: Educación, Asuntos Indígenas, Asuntos Agropecuarios, Población, Comunicación y Transporte y Asuntos Municipales.

Hasta ahora, el mapa de las presidencias es el siguiente: RM en Credenciales, Comercio y Asuntos del Canal y Economía; PRD en Trabajo y Gobierno; CD en Presupuesto; Bancada Mixta en Relaciones Exteriores, y Vamos en la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia.