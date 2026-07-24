RM suma las comisiones de Canal y Comercio; PRD presidirá Trabajo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El oficialismo y sus aliados avanzan con su plan de dirigir todas comisiones.

La conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional continúa definiendo el reparto de poder entre las bancadas.

Este jueves 23 de julio fueron instaladas tres comisiones más: dos quedaron bajo el control de la bancada oficialista Realizando Metas (RM) y una será presidida por el Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La jornada se produjo un día después de que se instalaran otras comisiones permanentes como la Comisión de Relaciones Exteriores, que dirigirá Joan Guevara, de la bancada Mixta (aliada política de RM); la Comisión de Presupuesto, en la que repitió Eduardo Vásquez, de Cambio Democrático (CD; y Gobierno, que quedó en manos de Benicio Robinson, del PRD. Un proceso en el que el oficialismo y sus aliados logran asegurar el control de estas instancias legislativas para el periodo 2026-2027.

Asuntos del Canal

El diputado oficialista Ariel Vallarino, de RM, fue electo presidente de la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal con seis de los nueve votos posibles.

La votación volvió a evidenciar el papel que han asumido los diputados independientes Neftalí Zamora y Manuel Samaniego, luego de que abandonaron la coalición Vamos por fuertes diferencias y decidieron mantenerse sin bancada. Ambos respaldaron la candidatura de Vallarino, al igual que lo hicieron el pasado 1 de julio cuando apoyaron a Shirley Castañedas para la presidencia de la Asamblea Nacional.

La diputada Grace Hernández, de la bancada Seguimos, fue postulada como alternativa para presidir la comisión, pero obtuvo únicamente tres votos.

Para la vicepresidencia fue electo Didiano Pinilla, de Cambio Democrático (CD), también con seis votos. Su contendiente fue Miguel Campos, subjefe de la bancada de la Vamos, quien recibió solo tres respaldos.

Ariel Vallarino, diputado de RM, fue electo presidente de la Comisión de Asuntos del Canal. Cortesía/Asamblea Nacional

La secretaría quedó en manos del independiente Manuel Samaniego, postulado por Zamora. Samaniego consiguió seis votos, mientras que Lenín Ulate, de Vamos, obtuvo tres.

Comercio también queda en manos de RM

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos también quedó bajo control de RM.

El diputado oficialista Jamis Acosta fue elegido presidente con cinco votos, frente a los cuatro obtenidos por Jorge González, jefe de la bancada de Vamos.

En esta votación, el diputado panameñista José Luis Varela se desmarcó de la mayoría de su bancada que ha respaldado al oficialismo en otras comisiones y votó por González.

Los diputados Julio De la Guardia (izq), Néstor Guardia y Jamis Acosta (centro) dirigirán la Comisión de Comercio. Cortesía/Asamblea Nacional

La vicepresidencia recayó en el perredista Néstor Guardia, quien obtuvo cinco votos. José Pérez Barboni, de Seguimos, consiguió cuatro apoyos.

La secretaría fue para Julio De la Guardia, de Cambio Democrático, quien alcanzó seis votos. La diputada independiente Yamilirez Chong, de Vamos, también aspiraba al cargo, pero no logró los votos suficientes.

La sesión contó con la presencia de invitados del Ejecutivo.

Adames presidirá Trabajo

Mientras que en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social, el diputado del PRD Crispiano Adames fue electo presidente con seis votos.

Su contendiente fue el diputado Roberto Zúñiga, de Vamos, quien obtuvo tres votos.

La vicepresidencia quedó en manos de Ronald de Gracia, de RM, mientras que el diputado Carlos Afú fue elegido secretario de la comisión.

En la instalación participaron el ministro de Salud, Fernando Boyd; la ministra de Desarrollo Agropecuario, Beatriz Carles; el director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, y Nelly Edith González, magistrada del Tribunal Administrativo de la Función Pública.

Con estas designaciones continúa avanzando la conformación de las 15 comisiones permanentes del Palacio Justo Arosemena. Faltarían por instalarse nueve comisiones: Credenciales, Educación, Economía, Asunto Indígenas, Asuntos Agropecuarios, la Mujer y Niñez, Población, Comunicación y Transporte y Asuntos Municipales.