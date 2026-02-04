RM y Seguimos cortejan al diputado Saldaña tras su expulsión de Vamos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Carlos Saldaña fue expulsado de la coalición Vamos, pero en cuestión de horas pasó de sancionado a cortejado.

Las bancadas RM y Seguimos lo invitaron públicamente a sumarse a sus filas, pero él asegura que se mantendrá “independiente”. Al menos por ahora.

En Realizando Metas (RM), partido oficialista que cuenta con 15 diputados, la oferta surgió del diputado Luis Eduardo Camacho, secretario general de RM. “Que se sume a quienes estamos trabajando por construir”, dijo el diputado.

Camacho incluso le lanzó un “bienvenido” y contó que han tenido diferencias, pero lo catalogó como “bienintencionado”.

Carlos Saldaña, diputado del circuito 4-1. Foto: Tomada de la cuenta de Carlos Saldaña en Instagram.

Seguimos también le abre la puerta

La otra bancada que le abrió las puertas es Seguimos, grupo que debutó oficialmente en julio de 2025 y que cuenta con cuatro diputados. Betserai Richards fue el diputado que le hizo la invitación, quien explicó que, si Saldaña estuviera interesado, la bancada tendría que discutir el tema internamente para llegar a un consenso.

RM, con 15 diputados, está integrada por figuras como Luis Eduardo Camacho, Dana Castañeda, Sergio “Chello” Gálvez y Alaín Cedeño, entre otros.

Seguimos, en cambio, es un bloque de cuatro diputados: Betserai Richards, Ernesto Cedeño, Grace Hernández y José Pérez Barboni.

El voto que lo sacó de Vamos

Vamos expulsó a Saldaña porque votó a favor de Omar Castillo para el cargo de subcontralor. En un comunicado, el grupo explicó que la designación de Castillo ha estado rodeada de “cuestionamientos públicos relevantes” por su trayectoria y su presunta vinculación con el aparato estatal relacionado con casos de corrupción y antecedentes que, según el colectivo, afectan la confianza ciudadana en su capacidad para ejercer funciones de fiscalización.

Saldaña se defendió afirmando que su voto fue una decisión técnica, responsable y coherente con su rol constitucional.

Vamos, mientras tanto, sigue siendo la bancada más numerosa de la Asamblea, con 17 diputados. En un año y siete meses ha registrado la baja de tres miembros: Betserai Richards, Manuel Cheng y ahora Carlos Saldaña.