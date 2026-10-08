Robinson y Camacho cierran filas con la reforma electoral; descartan devolverla a primer debate

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El proyecto de ley 699 que reforma la ley electoral espera el segundo debate en el pleno.

El rechazo al proyecto de ley 699, que reforma el Código Electoral, sigue en aumento, pero Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, afirmó que devolverlo a primer debate sería “un retroceso”.

Robinson admitió, sin embargo, que el pleno debe corregir “dos o tres cosas” en el segundo debate.

Puso como ejemplo una controversial propuesta que él mismo impulsó. El artículo que permite ejercer dos cargos de elección popular al mismo tiempo.

Lea aquí: Diputados aprobaron reforma electoral que permitiría ejercer dos cargos a la vez

“Bueno, que se elimine (...). Yo salí de (diputado del ) Parlacen y salí de diputado y tuve que renunciar a Parlacen para ser diputado, que son las cosquillas que de una u otra forma a algunos le preocupan”, ironizó.

Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. LP/Elysée Fernández

El también presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD) fue consultado si el proyecto recogió lo discutido en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Robinson respondió que la comisión aprobó algunos puntos que los magistrados del Tribunal Electoral (TE) no presentaron en el proyecto 699 y otros que fueron incluídos por los diputados.

“Los diputados al final son los que realmente hacen las modificaciones”, manifestó.

Los magistrados del Tribunal Electoral presentaron la propuesta legislativa el 31 de agosto de este año. Fue aprobada en primer debate por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales que preside Robinson, el pasado 23 de septiembre.

Le puede interesar: Diputados aprueban en primer debate el proyecto que reforma el ‘Código Electoral’

El caso del Partido Panameñista

Un periodista le preguntó por el voto en la comisión de la representante del Partido Panameñista. La consulta fue la siguiente: “Esos artículos que usted presentó recibieron hasta el voto del Partido Panameñista, pero ahora la bancada panameñista se opone a lo que en su momento aprobaron en gran parte de los artículos. ¿Cómo lo interpreta usted?"

Robinson respondió que el Panameñista “tenía sus representantes” en la comisión y que “tal vez los diputados han tomado otra” postura. Dijo que respeta las propuestas de todos los partidos.

La representa de ese colectivo en la Comisión de Gobierno es Ariana Coba.

La diputada Ariana Coba, del partido Panameñista, junto a José Luis Varela. LP/Gabriel Rodríguez

Robinson aseguró que se reunió con todos los partidos antes de llevar la propuesta al pleno. Contó que los partidos pidieron esa reunión para “reivindicar” las posiciones que defendieron en la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Todos estuvieron de acuerdo, afirmó. “Nada lo he hecho de manera inconsulta”, añadió.

El diputado bocatoreño acusó a quienes ahora tienen otra opinión de querer “enredar al pueblo”. “Es fácil hacer política y decir que los demás son malos y ellos son buenos”, manifestó.

“Discutamos el proyecto de ley y vamos a ver quiénes son los malos y quiénes son los que verdaderamente quieren que una reforma sea transparente”, sustentó.

Sin embargo, el diputado del Partido Panameñista José Luis Varela le respondió.

Es falso lo expresado por el HD Robinson respecto al @PPanamenista.



Es cierto que acordamos presentar las propuestas consensuadas en la CNRE que el @tepanama dejó por fuera. Pero nunca acordamos introducir modificaciones como la doble titularidad de cargos, desplazar de un… https://t.co/XRKpFo9EAz — Popi Varela (@varelapopi) October 7, 2026

Al coro del diputado Robinson se unió el diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas, y secretario de la Comisión de Gobierno, quien dijo que no hay “ambiente” para enviar la propuesta a primer debate.

Luis Eduardo Camacho, diputado presidente de la Comisión de Gobierno. Foto: Captura de pantalla TVL

Un proyecto que cambió en una hora

Robinson y Camacho defienden un texto que el propio Tribunal Electoral rechaza.

En un comunicado del 1 de octubre, los magistrados Narciso Arellano, Luis Guerra y Alfredo Juncá afirmaron que los cambios de la Comisión de Gobierno “representan retrocesos para el sistema electoral panameño”.

Añadieron que el TE “no apoyará medidas que pongan en peligro la democracia en Panamá y la equidad y transparencia de las elecciones de 2029”.

Reformas electorales. Magistrados del Tribunal Electoral. LP/Elysée Fernández

El proyecto original tenía 168 artículos. La comisión que preside Robinson introdujo 46 modificaciones en el primer debate. El presidente del Partido Panameñista, Jorge Luis Herrera, denunció en el pleno que los diputados cambiaron el texto “en una hora”, con más de 40 modificaciones.

Pidió un debate “de altura” y que la Comisión Nacional de Reformas Electorales sea el punto de partida. “Las reglas del juego no se escriben para ganar la próxima elección”, sostuvo.

Qué cambiaron los diputados

1 Permitir que un funcionario ocupe dos cargos públicos a la vez. 2 Subir el tope de donaciones privadas a $500,000 en circuitos con más de 50,000 electores. Hoy un candidato a diputado recibe hasta $300,000 y uno a alcalde, hasta $150,000. 3 Dar más tiempo en sus puestos a los funcionarios que aspiran a un cargo de elección. 4 Endurecer los requisitos para formar un partido y eliminar la regla que permite contar las firmas de los fundadores. 5 Trasladar la representación legal de los partidos de la secretaría general a la presidencia.

La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, envió una carta a la presidenta de la Asamblea, Shirley Castañedas, en la que solicita que devuelva el proyecto a primer debate.

La organización advierte que se presentaron muchas propuestas “sin discusión sustantiva”. También cuestionó la transparencia del financiamiento y la ausencia de una reforma al subsidio electoral.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas también criticó el texto.

La posición de Cambio Democrático

La presidenta de Cambio Democrático (CD), Yanibel Ábrego, afirmó que el texto que llegó a la Asamblea difiere del que aprobó la Comisión Nacional de Reformas Electorales.

“Hay diferencias graves que pueden poner en peligro las elecciones del 2029”, advirtió. CD dijo que no permitirá “imposiciones ni madrugonazos electorales”.

Desde el PRD, partido que Robinson preside, su secretaria general, Balbina Herrera, escribió una carta a la bancada en la que advirtió que trasladar la representación legal de los partidos a la presidencia viola la Constitución.

Balbina Herrera, secretaria general del PRD: LP/Anel Asprilla

El proyecto de ley 699 espera el segundo debate en el pleno. La diputada de Vamos Alexandra Brenes dijo que está “parado” hasta que Castañedas regrese de viaje.