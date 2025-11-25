Rodolfo Precilla asumirá la presidencia del Concejo de Panamá pese a sanción por nepotismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Concejo del distrito de Panamá eligió este martes 25 de noviembre al representante del corregimiento de Caimitillo, Rodolfo Precilla, como el nuevo presidente del ente municipal en el periodo que va del 1 de enero al 30 de junio de 2026.

Tan solo un año atrás, en diciembre de 2024, Precilla fue sancionado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), tras confirmar que tres funcionarios de la junta comunal bajo su cargo mantenían vínculos familiares con él.

La Antai había sancionado al representante con una multa equivalente al 50 % de su salario mensual y recomendó la destitución de los tres servidores involucrados. Asimismo, la entidad afirmó que Precilla había incurrido en una violación al Código de Ética de los Servidores Públicos.

Este martes, 23 de 26 concejales del distrito de Panamá dieron su voto a favor para que Precilla se haga con la presidencia a partir de enero próximo, mientras que hubo 3 abstenciones.

El Concejo también votó este martes la vicepresidencia, que será ocupada por la representante del corregimiento de Río Abajo, Maritza Villarreal.

Precilla forma parte del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), mientras que Villarreal es miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Silla cuestionada

La presidencia del Concejo Municipal estuvo bajo escrutinio durante el periodo de julio a diciembre de 2025, cuando el representante de Curundú, Senén Mosquera, la ocupó.

La junta comunal que dirige Mosquera fue una de las señaladas por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) por el presunto mal manejo de fondos de la llamada descentralización paralela, programa mediante el cual unos 350 millones de dólares fueron transferidos a representantes y alcaldes durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024).

No obstante, con el avance de las investigaciones en octubre de 2025 por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se detalló que en los informes de la junta comunal de Curundú no se registró lesión patrimonial.

Mosquera culminara su periodo en el cargo de presidente del Concejo el próximo 31 de diciembre.