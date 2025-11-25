Panamá, 25 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    MUNICIPIO

    Rodolfo Precilla asumirá la presidencia del Concejo de Panamá pese a sanción por nepotismo

    Mario De Gracia
    Rodolfo Precilla asumirá la presidencia del Concejo de Panamá pese a sanción por nepotismo
    Rodolfo Precilla, representante de Caimitillo. Tomada de redes sociales.

    El Concejo del distrito de Panamá eligió este martes 25 de noviembre al representante del corregimiento de Caimitillo, Rodolfo Precilla, como el nuevo presidente del ente municipal en el periodo que va del 1 de enero al 30 de junio de 2026.

    +info

    Nepotismo en Caimitillo: Antai sanciona a representante y recomienda destitucionesSenén Mosquera asume presidencia del Concejo de Panamá tras gestionar $4 millones de la descentralización paralela y ser denunciado

    Tan solo un año atrás, en diciembre de 2024, Precilla fue sancionado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), tras confirmar que tres funcionarios de la junta comunal bajo su cargo mantenían vínculos familiares con él.

    La Antai había sancionado al representante con una multa equivalente al 50 % de su salario mensual y recomendó la destitución de los tres servidores involucrados. Asimismo, la entidad afirmó que Precilla había incurrido en una violación al Código de Ética de los Servidores Públicos.

    Este martes, 23 de 26 concejales del distrito de Panamá dieron su voto a favor para que Precilla se haga con la presidencia a partir de enero próximo, mientras que hubo 3 abstenciones.

    El Concejo también votó este martes la vicepresidencia, que será ocupada por la representante del corregimiento de Río Abajo, Maritza Villarreal.

    Precilla forma parte del partido Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), mientras que Villarreal es miembro del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

    Silla cuestionada

    La presidencia del Concejo Municipal estuvo bajo escrutinio durante el periodo de julio a diciembre de 2025, cuando el representante de Curundú, Senén Mosquera, la ocupó.

    La junta comunal que dirige Mosquera fue una de las señaladas por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) por el presunto mal manejo de fondos de la llamada descentralización paralela, programa mediante el cual unos 350 millones de dólares fueron transferidos a representantes y alcaldes durante el gobierno del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024).

    No obstante, con el avance de las investigaciones en octubre de 2025 por parte de la Fiscalía Anticorrupción, se detalló que en los informes de la junta comunal de Curundú no se registró lesión patrimonial.

    Mosquera culminara su periodo en el cargo de presidente del Concejo el próximo 31 de diciembre.

    Mario De Gracia

    Periodista sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más
    • Panamá asume la coordinación de la cuenca del río Sixaola, que comparte con Costa Rica. Leer más
    • Gigantes de la construcción se enfrentan por obra de $359 millones para rehabilitar dos tramos de la carretera Panamericana. Leer más
    • ‘No hay razones’: Universidad de Panamá pide al Ministerio de Economía y Finanzas reconsiderar los fondos para el bono de fin de año. Leer más
    • Meduca inicia capacitación de más de 50 mil docentes rumbo al Verano 2026. Leer más
    • Activan servicio exprés para emitir pasaportes en el Aeropuerto de Tocumen; tiene un costo adicional de 75 dólares. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más