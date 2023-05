Roux sobre la descentralización paralela: ‘están legalizando el robo de los dineros del Estado’

El repudio al reparto indiscriminado de fondos públicos a través de la descentralización paralela, se incrementa a medida que La Prensa sigue revelando información sobre el tema.

Esta vez, quien se pronunció fue Rómulo Roux, presidente del partido Cambio Democrático (CD). En una entrevista que otorgó a Telemetro durante la mañana de este martes 23 de mayo, el político opositor afirmó que estos fondos no se mueven sin la autorización del vicepresidente José Gabriel Gaby Carrizo y el diputado Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, y del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Carrizo es uno de los ocho perredistas que busca obtener la candidatura presidencial del PRD.

El presidente de @CaDemocratico, @romuloroux, dijo que el supuesto uso de fondos de descentralización para hacer política debe ser investigado por la Fiscalía Electoral y el Ministerio Público.



"Aquí hay delitos no solamente electorales", manifestó Roux. #TReporta pic.twitter.com/wDwnnWpHfz — Telemetro Reporta (@TReporta) May 23, 2023

Los alcaldes CD aliados del PRD

“Que casualidad que de los $4.2 millones que se han otorgado a municipios de Bocas del Toro, dos alcaldes son de la línea de Benicio Robinson y de la diputada de Capira (Yanibel Ábrego). Que casualidad. Uno de ellos precisamente es el que corrió para secretario de la juventud”, manifestó.

Roux se refiere a Derick Echevarría, alcalde de Almirante, quien recibió $2.7 millones de la descentralización paralela. Echeverría, quien fue electo como secretario de la juventud de CD en las internas del 19 de marzo de este año, recibió 12 transferencias y cuatro de ellas se realizaron entre el 28 de febrero y el 14 de marzo, es decir, en la víspera de las elecciones de CD (19 de marzo).

Abrego, diputada de Capira y quien busca quitarle el control del partido a Roux, es otra de las beneficiadas con la descentralización paralela. Juntas comunales dirigidas por representantes que le responden,han recibido $4.2 millones entre 2021 y 2021, pero $3.3 millones se transfirieron entre marzo y mayo, en medio de los procesos internos que libra CD. Ábrego se postuló como precandidata presidencial de CD. Se enfrentará a Roux por ese puesto en las primarias de CD previstas para el 9 de julio.

Roux también puso la mirada en los $28.9 millones que recibieron juntas comunales del PRD comandadas por representantes de corregimiento leales a Robinson. “Estrangulan a la alcaldesa de Changuinola, que no es de la corriente de la diputada de Capira, ni de la corriente de Benicio Robinson. A ella no le llegan los fondos que necesita para hacer su trabajo en el municipio más grande de Bocas del Toro ¿Por qué? ‘porque quieren afectarla políticamente porque Benicio tiene su candidata para alcaldesa de Changuinola?”, dijo Roux.

El presidente de CD advirtió que en todos estos casos “hay delito electoral”. “Se están robando la plata (...) Se la están robando y están legalizando el robo de los dineros del Estado”, sentenció para luego de agregar que con ese dinero están haciendo “política”.

A juicio de Roux, los escándalos más sonados de este gobierno son: “el de Panamá Solidario y el del uso de los dineros de la descentralización para hacer política”.

La conexión Yanibel-PRD-Martinelli

Durante la entrevista el periodista Atenógenes Rodríguez le pidió a Roux que le explicara como es que Yanibel Ábrego recibe fondos del PRD pero a la vez camina junto al expresidente Ricardo Martinelli, ya que ella dice que quiere ganar la presidencia de CD para retornarle el partido a Martinelli.

“Ese cuento no se lo cree ni ella. Te explico: esto es un triángulo. Un triángulo fatal para el país. Un triángulo fatal para la lucha contra un sistema corrupto. El grupo que está recibiendo los millones de dólares contra mí, contra nosotros, contra los que queremos hacer las cosas bien, está financiado por el Gobierno. Y no se mueve un dólar si el vicepresidente que es el candidato virtual (Carrizo) candidato del PRD y Benicio Robinson, presidente del PRD, y presidente de la Comisión de Presupuesto, también tiene que quedar el visto bueno para dar esos fondos. Ellos están apoyando la candidatura de la señora de Capira. Y ella utiliza al señor Martinelli para decir que su plan...porque fíjate que ella no está corriendo para ser candidata presidencial. Ella está corriendo para tratar de tener la candidatura para entonces ver dónde le negocia o a dónde la lleva (..)”, contó.

Roux añadió que en el camino, el plan del Gobierno es sacar a Martinelli de la “película”, usarlo dentro de Cambio Democrático y tratar de sumar al partido RM y a CD.

De la descentralización paralela y Bocas del Toro

La Prensa analizó más de 3 mil registros de órdenes de pago de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) refrendados por la Contraloría de la República, por fuera del esquema que impone la ley. De ellos, 210 fueron para juntas comunales y municipios en la provincia de Bocas del Toro: $28.9 millones. Changuinola recibió poco más de $6 millones, $178 por habitante en una provincia donde el ingreso mensual promedio de las familias es de $900.